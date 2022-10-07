На прошедших выборах в 14-й Сейм Алексей Росликов из партии "За стабильность!", Айнар Шлесерс из партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич из объединения партий "Новое Единство" получили самый высокий процент плюсов от избирателей своих списков, свидетельствуют подсчеты агентства LЕТА на основе предварительных данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итогах выборов.
Инфографика ⟩ Больше всего плюсов на выборах получили Росликов, Шлесерc и Ринкевич
Росликов баллотировался на выборах по списку партии в Риге под первым номером. Всего из 27 172 избирателей, поддержавших "За стабильность!" в Риге, плюс именно ему поставили 19 428 человек, или 71,5% избирателей. Высокую поддержку избирателей получила также Глория Гревцова, баллотировавшаяся от партии в Видземе - 2708 плюсов, или 33,9% голосов в этом округе.
Вторым по популярности политиком после Росликова стал Шлесерс, который в Риге набрал 16 606 плюсов от 25 518 голосовавших за ЛПМ, или составляет 65,1% общего числа голосов. Высокую поддержку избирателей получил и кандидат ЛПМ Вилис Криштопанс - в Латгале он набрал 2946 плюсов, что составляет 40,6% общего числа проголосовавших за ЛПМ в этом округе.
Ринкевича поддержали 57,4% избирателей Риги, проголосовавших за "Новое Единство". Всего за этот список в Риге проголосовали 61 137 человек, в том числе за Ринкевича - 35 072. Сразу за ним идет действующий премьер-министр Кришьянис Кариньш, баллотировавшийся по списку "Нового Единства" в Видземе, за который проголосовало 61 485 избирателей, в том числе плюсы Кариньшу поставили 35 013, или 56,9%.
А кого вычеркивали?
Чаще всех в процентном отношении из списков своей партии вычеркивался кандидат Национального объединения Имант Парадниекс - его вычеркнули 17,7% тех, кто проголосовал за эту партию в Земгальском избирательном округе.
На втором месте в рейтинге самых непопулярных политиков - Янис Рейрс, которого вычеркнули 16,9% проголосовавших за список "Нового Единства" в конкретном округе. Айю Барчу из "Объединенного списка" вычеркнули 15,9% избирателей Курземского избирательного округа, проголосовавших за за этот список.
Выводы
В целом из приведенных расчетов можно сделать вывод, что избиратели в списках чаще оценивали конкретных кандидатов положительно, чем отрицательно. 158 кандидатам в депутаты прошедших в Сейм партий плюс поставил по меньшей мере каждый десятый из избирателей, проголосовавших за соответствующий список в соответствующем округе. И лишь 14 кандидатов получили вычеркивания по крайней мере от 10% избирателей.
Больше всего кандидатов в депутаты поддерживали избиратели партии "За стабильность!". По крайней мере 10% избирателей поставили плюсы 40 кандидатам. В списках партии в Видземе, Курземе и Земгале все кандидаты получили не менее 10% плюсов от избирателей.
Критичнее всего "проредили" свой список избиратели "Нового Единства": девять кандидатов в депутаты были вычеркнуты по крайней мере 10% избирателей в соответствующем округе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!