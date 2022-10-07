Инфографика ⟩ Больше всего плюсов на выборах получили Росликов, Шлесерc и Ринкевич

Росликов баллотировался на выборах по списку партии в Риге под первым номером. Всего из 27 172 избирателей, поддержавших "За стабильность!" в Риге, плюс именно ему поставили 19 428 человек, или 71,5% избирателей. Высокую поддержку избирателей получила также Глория Гревцова, баллотировавшаяся от партии в Видземе - 2708 плюсов, или 33,9% голосов в этом округе.

Вторым по популярности политиком после Росликова стал Шлесерс, который в Риге набрал 16 606 плюсов от 25 518 голосовавших за ЛПМ, или составляет 65,1% общего числа голосов. Высокую поддержку избирателей получил и кандидат ЛПМ Вилис Криштопанс - в Латгале он набрал 2946 плюсов, что составляет 40,6% общего числа проголосовавших за ЛПМ в этом округе.

Ринкевича поддержали 57,4% избирателей Риги, проголосовавших за "Новое Единство". Всего за этот список в Риге проголосовали 61 137 человек, в том числе за Ринкевича - 35 072. Сразу за ним идет действующий премьер-министр Кришьянис Кариньш, баллотировавшийся по списку "Нового Единства" в Видземе, за который проголосовало 61 485 избирателей, в том числе плюсы Кариньшу поставили 35 013, или 56,9%.

А кого вычеркивали?