Патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал граждан России два дня молиться за российского президента Владимира Путина в связи с его днем рождения, сообщает российское СМИ "Медуза".
Патриарх Кирилл призвал молиться о здравии Путина
Путину 7 октября исполняется 70 лет.
В заявлении Кирилла, распространенном Московской Патриархией, содержится призыв "вознести усердную молитву о здравии главы государства российского".
Между тем, 8 октября - в день памяти преподобного Сергия Радонежского - в храмах России будут звучать "особые молитвы о здравии президента" и "громко провозглашаться многолетие Путина".
Предлагаемый текст молитвы звучит так: "Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему о Главе Государства Российского Владимире Владимировиче, и о еже подати ему богатыя милости и щедроты Твоя, даровати ему здравие и долгоденствие, и от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов избавити, в мудрости и крепости духовней утвердити, рцем вси, Господи, услыши и помилуй".
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