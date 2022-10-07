Патриарх Кирилл призвал молиться о здравии Путина

Между тем, 8 октября - в день памяти преподобного Сергия Радонежского - в храмах России будут звучать "особые молитвы о здравии президента" и "громко провозглашаться многолетие Путина".

Предлагаемый текст молитвы звучит так: "Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему о Главе Государства Российского Владимире Владимировиче, и о еже подати ему богатыя милости и щедроты Твоя, даровати ему здравие и долгоденствие, и от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов избавити, в мудрости и крепости духовней утвердити, рцем вси, Господи, услыши и помилуй".