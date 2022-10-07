Урбанович покинул пост председателя "Согласия"

Ранее Урбанович заявил, что "Согласие" после поражения на парламентских выборах не сдастся и продолжит работу.

По его словам, нет ничего постыдного в поражении, если "ты работал на совесть и выступал за интересы страны". "Если ты искал баланс интересов общества, а не подстрекал на политические авантюры. Нам не стыдно за свою позицию, но мы будем стараться лучше ее разъяснять", - сказал Урбанович.

Он поблагодарил людей, которые голосовали за "Согласие", тех, кто "не поддался кампании очернения и дезинформации, с которыми на "Согласие" обрушились конкурирующие политические силы".

После неудачи на выборах в Сейм о своей отставке также объявило правление партий "Консервативные" и "Движение "За!", а депутат Алдис Гобземс из партии "Каждому и каждой" объявил, что уходит из политики.