Суд постановил изъять офис "Мемориала" в пользу государства

Тверской суд Москвы в пятницу, 7 октября, признал незаконной передачу офиса ликвидированной по решению российских властей организации "Международный Мемориал" Научно-исследовательскому и просветительскому центру "Мемориал".

Удовлетворен соответствующий иск прокуратуры, которая запрашивала арест имущества "Мемориала" и отчуждение здания в пользу государства.

Решение суда принято в тот же день, когда стало известно о присуждении "Мемориалу", наряду с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинским Центром гражданских свобод, Нобелевской премии мира.

"Это значит, что в скором времени мы лишимся дома на Каретном ряду", - говорится в сообщении в Telegram-канале правозащитной организации.