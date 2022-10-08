Эстонский военный эксперт: подрыв моста - большая моральная победа Украины

Военный эксперт и член Рийгикогу Лео Куннас (EKRE) в субботу утром сказал Postimees, что пока нет фактической информации о причинах взрыва, но, вероятно, это была операция украинского спецподразделения.

"Это можно сказать с 90-процентной вероятностью. Должно быть, он был первым в их списке целей, поскольку российская логистика зависит от железной дороги, а снабжение группы в Херсонской области идет через Крым", – говорит Куннас.

Куннас заявил, что, исходя из увиденного в имеющихся материалах, можно сказать, что украинское подразделение, вероятно, воспользовалось благоприятным моментом и взорвало топливные баки товарного поезда или движущегося по мосту бензовоза.

"Вряд ли это ракетный удар, украинские ракеты так далеко не долетают. Вероятно, была проведена операция спецподразделений и использовались подручные средства, то есть взорвали цистерны с топливом в поезде, автоцистерну или и то, и другое", – рассказал он.

По его оценке, это и большая моральная, и военная победа украинцев, поскольку логистика россиян сильно зависит от железнодорожного сообщения. По Керченскому мосту также переправляли военную технику, и в настоящее время россиянам приходится организовывать перевозки на баржах или по суше из Ростова-на-Дону через Мариуполь через оккупированную территорию юга Украины.