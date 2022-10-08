По словам военного эксперта Лео Куннаса, подрыв Керченского моста, вероятно, был делом рук украинского спецподразделения, сообщает Rus.Postimees.
Эстонский военный эксперт: подрыв моста - большая моральная победа Украины
Военный эксперт и член Рийгикогу Лео Куннас (EKRE) в субботу утром сказал Postimees, что пока нет фактической информации о причинах взрыва, но, вероятно, это была операция украинского спецподразделения.
"Это можно сказать с 90-процентной вероятностью. Должно быть, он был первым в их списке целей, поскольку российская логистика зависит от железной дороги, а снабжение группы в Херсонской области идет через Крым", – говорит Куннас.
Куннас заявил, что, исходя из увиденного в имеющихся материалах, можно сказать, что украинское подразделение, вероятно, воспользовалось благоприятным моментом и взорвало топливные баки товарного поезда или движущегося по мосту бензовоза.
"Вряд ли это ракетный удар, украинские ракеты так далеко не долетают. Вероятно, была проведена операция спецподразделений и использовались подручные средства, то есть взорвали цистерны с топливом в поезде, автоцистерну или и то, и другое", – рассказал он.
По его оценке, это и большая моральная, и военная победа украинцев, поскольку логистика россиян сильно зависит от железнодорожного сообщения. По Керченскому мосту также переправляли военную технику, и в настоящее время россиянам приходится организовывать перевозки на баржах или по суше из Ростова-на-Дону через Мариуполь через оккупированную территорию юга Украины.
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