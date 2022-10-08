Видео ⟩ Драка возле Origo: 12 подростков с ножом и бутылками ранили четырех человек

Парень отправился с друзьями в центр Риги, чтобы отпраздновать свой 21-й день рождения в клубе. Вместе пятеро молодых людей стояли у Origo и ждали своих друзей, которые вскоре должны были к ним присоединиться.

"Подошла группа молодых людей. Одному было лет 8, маленький мальчик и одна девочка, остальные подростки. Они спросили, есть ли у нас табачная бумага. Мы сказали, что нет. Потом они начали агрессивно говорить по-русски", - говорит один из пострадавших.

Он продолжает: "У меня текла кровь из головы и было сотрясение мозга. Четыре дня я провел в больнице и сейчас еще десять дней нахожусь в постельном режиме. Каждый день у меня болит голова, давление в голове. Я ничего не могу делать, ни работать, ни учиться".

Около 12 нападавших, не менее половины из которых были несовершеннолетними, после нападения успешно скрылись.

Видео: Сюжет программы Degpunktā