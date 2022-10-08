В минувшие выходные около десятка молодых людей в возрасте от 10 до 19 лет проводили время около торгового центра Origo на Привокзальной площади. Молодые люди ранили четырех человек при помощи ножа и разбитых бутылок из-под алкоголя, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Драка возле Origo: 12 подростков с ножом и бутылками ранили четырех человек
Парень отправился с друзьями в центр Риги, чтобы отпраздновать свой 21-й день рождения в клубе. Вместе пятеро молодых людей стояли у Origo и ждали своих друзей, которые вскоре должны были к ним присоединиться.
"Подошла группа молодых людей. Одному было лет 8, маленький мальчик и одна девочка, остальные подростки. Они спросили, есть ли у нас табачная бумага. Мы сказали, что нет. Потом они начали агрессивно говорить по-русски", - говорит один из пострадавших.
Он продолжает: "У меня текла кровь из головы и было сотрясение мозга. Четыре дня я провел в больнице и сейчас еще десять дней нахожусь в постельном режиме. Каждый день у меня болит голова, давление в голове. Я ничего не могу делать, ни работать, ни учиться".
Около 12 нападавших, не менее половины из которых были несовершеннолетними, после нападения успешно скрылись.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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