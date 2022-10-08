СМИ: подрыв Крымского моста организовали спецслужбы Украины

"Разрушение Крымского моста - это спецоперация СБУ", - сказал источник украинских СМИ.

В то же время пресс-служба СБУ не дает официального комментария инциденту.

Между тем на официальном канале СБУ Telegram есть пост, в котором публикуется фото с обрушившимся мостом и горящими железнодорожными цистернами и текст о том, что "сегодня есть отличный повод перефразировать слова нашего поэта: Свет восходит, Мост красиво горит, Соловей в Крыму, СБУ все удается".

Уже сообщалось, что в субботу, 8 октября, около 6:00 часов утра на Крымском мосту, являющемся единственным наземным транспортным сообщением между Россией и полуостровом, произошел взрыв, в результате чего часть моста обрушилась.

Российские власти заявили, что причиной взрыва стал грузовик.

Telegrqm-канал Mash показал как выглядит фура, которая, предположительно, взорвалась на Крымском мосту. "В прицеп автомобиля заглянули, но ничего подозрительного не увидели. Спустя несколько минут, судя по камерам, грузовик подорвался в движении", - пишет Mash.