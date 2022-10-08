Сб, 8.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Передача объясняет скопление дорожных знаков в Пардаугаве

rus.tvnet.lv
Передача объясняет скопление дорожных знаков в Пардаугаве
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Дорожный знак. Иллюстративное фото.
Дорожный знак. Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka/LETA

В Риге, в Пардаугаве, есть перекресток улиц Валдекю и Ирбенес, на котором очень интересно размещены знаки "Жилая зона". Передача Zebra объясняла, почему такой феномен наблюдается.

Дорожные знаки "Жилая зона" велят водителям остерегаться и помнить правила дорожного движения.

На перекрестке улиц Валдекю и Ирбенес таких дорожных знаков хватает. Водителям приходится сильно вспоминать правила, чтобы не запутаться в их скоплении.

Видео: сюжет Zebra

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх