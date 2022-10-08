В Риге, в Пардаугаве, есть перекресток улиц Валдекю и Ирбенес, на котором очень интересно размещены знаки "Жилая зона". Передача Zebra объясняла, почему такой феномен наблюдается.
Передача объясняет скопление дорожных знаков в Пардаугаве
Передача объясняет скопление дорожных знаков в Пардаугаве
Дорожные знаки "Жилая зона" велят водителям остерегаться и помнить правила дорожного движения.
На перекрестке улиц Валдекю и Ирбенес таких дорожных знаков хватает. Водителям приходится сильно вспоминать правила, чтобы не запутаться в их скоплении.
Видео: сюжет Zebra
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