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Видео ⟩ В Крыму заявили о возобновлении автомобильного сообщения по Крымскому мосту

rus.tvnet.lv
В Крыму заявили о возобновлении автомобильного сообщения по Крымскому мосту
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Крымский мост. Иллюстративное фото.
Крымский мост. Иллюстративное фото. Фото: EPA/Scanpix

Возобновляется движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, сообщил глава созданной в Крыму оккупационной администрации Сергей Аксенов.

"Начато автотранспортное сообщение на Крымском мосту. В настоящее время движение ткрыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра", написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Водители грузовых автомобилей должны планировать путь через паромную линию в Керчи, на которой в субботу начал курсировать паром "Керчь-2", заявил Аксенов.

Он добавил, что до конца дня планируется возобновить железнодорожное движение через Крымский мост.

Компания «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющая пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом, объявила, что из Симферополя и Севастополя отправились первые поезда, которые пройдут по Крымскому мосту. Также, сообщает «Интерфакс», перевозчик объявил о возобновлении продажи билетов 8 и 9 октября на поезда в Крым и из Крыма. После взрыва продажа билетов была приостановлена.

Председатель представительства Крымских татар Рефат Чубаров в телемарафоне сказал, что в Крыму после пожара и частичного разрушения моста люди раскупают продукты питания и горючее.

К парому, на котором можно уехать с Керчи, образовалась очередь в несколько километров.

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