Возобновляется движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, сообщил глава созданной в Крыму оккупационной администрации Сергей Аксенов.
Видео ⟩ В Крыму заявили о возобновлении автомобильного сообщения по Крымскому мосту
"Начато автотранспортное сообщение на Крымском мосту. В настоящее время движение ткрыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра", написал Аксенов в своем Telegram-канале.
October 8, 2022
These two brave drivers made it at least.pic.twitter.com/V7N5sHyXM7— marqs (@MarQs__) October 8, 2022
Russians opened passage for cars on the surviving side of the Crimean bridge pic.twitter.com/rvwUAqnNR8— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 8, 2022
Водители грузовых автомобилей должны планировать путь через паромную линию в Керчи, на которой в субботу начал курсировать паром "Керчь-2", заявил Аксенов.
Он добавил, что до конца дня планируется возобновить железнодорожное движение через Крымский мост.
Компания «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющая пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом, объявила, что из Симферополя и Севастополя отправились первые поезда, которые пройдут по Крымскому мосту. Также, сообщает «Интерфакс», перевозчик объявил о возобновлении продажи билетов 8 и 9 октября на поезда в Крым и из Крыма. После взрыва продажа билетов была приостановлена.
Председатель представительства Крымских татар Рефат Чубаров в телемарафоне сказал, что в Крыму после пожара и частичного разрушения моста люди раскупают продукты питания и горючее.
Крымчане запасаются топливом после взрыва Крымского моста. Вот как это выглядит, и что говорят люди на заправках. pic.twitter.com/M6gzIOqqTK— DW на русском (@dw_russian) October 8, 2022
В Крыму паники нет! pic.twitter.com/LeAlswRbrF— Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) October 8, 2022
К парому, на котором можно уехать с Керчи, образовалась очередь в несколько километров.
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