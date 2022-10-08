Видео ⟩ В Крыму заявили о возобновлении автомобильного сообщения по Крымскому мосту

"Начато автотранспортное сообщение на Крымском мосту. В настоящее время движение ткрыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра", написал Аксенов в своем Telegram-канале.

These two brave drivers made it at least.pic.twitter.com/V7N5sHyXM7 — marqs (@MarQs__) October 8, 2022

Russians opened passage for cars on the surviving side of the Crimean bridge pic.twitter.com/rvwUAqnNR8 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 8, 2022

Водители грузовых автомобилей должны планировать путь через паромную линию в Керчи, на которой в субботу начал курсировать паром "Керчь-2", заявил Аксенов.

Он добавил, что до конца дня планируется возобновить железнодорожное движение через Крымский мост.