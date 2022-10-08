Портал Covidpass.lv можно купить на российском сайте из-за ошибки МВД

Портал Covidpass.lv ранее был инструментом для регистрации въезжающих в Латвию путешественников и контроля распространение Covid-19. В настоящее время сокращаются Covid-ограничения, поэтому домашняя страница больше не нужна.

Портал Covidpass.lv функционировал с октября 2020 года до марта 2022 года.

В настоящее время при открытии ссылки указывается факт, что интернет-адрес можно приобрести на сайте DomainParking.ru. Портал Covidpass.lv предлагает купить с 29 сентября.

Написано, что "цена обсуждается".

Министерство внутренних дел (МВД), которое было ответственным за содержание домена, письменно пояснил, что

из-за технических нюансов было просрочено продление подписки на конкретное доменное имя, в результате чего этот домен на свое имя зарегистрировало другое лицо.

Руководитель отдела контроля качества информационного центра МВД Артур Балтацис отметил: "В настоящее время сотрудничаем с поддерживающим реестр доменных имен .lv, чтобы прекратить ситуацию, когда частное лицо использует домен, который нормативными актами определен для государственного управления. Также обращаем внимание на то, что изменение прав пользования названием Covidpass.lv никоим образом не обеспечивает доступ к системе, которая по-прежнему находится в управлении информационного центра Министерства внутренних дел - и в безопасности".

DomainParking.ru предлагает приобрести еще десятки других сайтов с доменом .lv.

По информации, доступной на странице, наиболее популярными из них являются: bezmaksaskredits.lv, sinsay.lv, reserved.lv. Также там можно купить также портал e-paraksts.lv. Название этой домашней страницы от портала электронной подписи отличается только одним знаком.