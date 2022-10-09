Родные Аллы Пугачевой покинули Россию

У Кристины и Михаила, по сведениям известного глянца, есть своя недвижимость в Америке - это квартира в Майами. Большую часть времени певица с семьей проводит в Майами в роскошной квартире с видом на Атлантический океан. По слухам, недвижимость обошлась им не менее чем в 4 миллиона долларов.

Желтая пресса утверждает, что квартира певицы находится в элитном комплексе недалеко от центра города. Вблизи есть бары, рестораны, набережная океана и главная известная на весь мир улица Майами. Здание построено в колониальном стиле. Вокруг много зелени, а из окон открывается красивый вид на океан. В квартире множество комнат для отдыха семьи и приема гостей. Поэтому не исключено, что певица может сейчас находиться именно там.