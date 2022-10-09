СМИ сообщают, дочь и внук российской певицы Аллы Пугачевой уехали из России. Об этом пишет "Униан".
Родные Аллы Пугачевой покинули Россию
Сообщается, что Кристина Орбакайте и Никита Пресняков находятся в США. Журналисты пишут, что Орбакайте еще планирует вернуться в Москву.
Ранее портал StarHit.ru сообщил, что Никита уехал из РФ еще две недели назад. Своим отъездом он сорвал ряд спектаклей.
"Орбакайте сейчас тоже в Америке, куда летает регулярно, так как там находятся дочь Клавдия и муж.
Должна была недавно вернуться, но решила сделать это позже, так как у нее отменился спектакль 11 октября в театре "Современник", в котором она играет с Кириллом Сафоновым", - цитирует портал анонимный источник.
По слухам актер Кирилл Сафонов улетел в Израиль.
Несколько дней назад пророссийский депутат Роман Худяков выступил с заявлением о том, что после отъезда Аллы Пугачевой из страны, ее внуков нужно привлечь к мобилизовать и послать на войну.
После того, как Примадонна публично поддержала супруга Максима Галкина, которого Минюст РФ внес в список "иноагентов", желтая пресса не перестает публиковать многочисленные слухи о ней и ее родных. Ранее СМИ сообщили, что внук звезды Никита Пресняков был якобы мобилизован прямо из театра. Позже появилась информация, что 31-летний артист покинул РФ ранее и улетел с женой в США.
Напомним, с 2005 года Орбакайте состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым.
У Кристины и Михаила, по сведениям известного глянца, есть своя недвижимость в Америке - это квартира в Майами. Большую часть времени певица с семьей проводит в Майами в роскошной квартире с видом на Атлантический океан. По слухам, недвижимость обошлась им не менее чем в 4 миллиона долларов.
Желтая пресса утверждает, что квартира певицы находится в элитном комплексе недалеко от центра города. Вблизи есть бары, рестораны, набережная океана и главная известная на весь мир улица Майами. Здание построено в колониальном стиле. Вокруг много зелени, а из окон открывается красивый вид на океан. В квартире множество комнат для отдыха семьи и приема гостей. Поэтому не исключено, что певица может сейчас находиться именно там.
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