Три слишком мало, четыре слишком много - это слегка перефразированное название популярной игры хорошо характеризует состоявшиеся на этой неделе консультации политических партий по формированию возможной коалиции. Кришьянис Кариньш, кандидат на пост премьер-министра от "Нового Единства", получившей наибольшее количество мест в Сейме, считает, что правительство должно быть сформировано четырьмя партиями. Однако двое из них - "Объединенный список " и Национальное объединение - настаивают на том, что видят работоспособную модель правления только в трехпартийной коалиции, и выступают против участия партии "Прогрессивных", сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) de facto.
Передача: попытки создать коалицию и отголоски "картельного скандала"
Программа Латвийского телевидения de facto сообщает, что в ход идут как рассуждения об идеологических разногласиях, так и арифметика, а также метафоры о том, что более устойчивый стол на трех ножках. Одна из этих ножек - партия "Объединенный список" - недавно была свинчена или склеена из четырех разных материалов.
Президент Эгилс Левитс, точно описал результат переговоров на этой неделе: "Из всех переговоров на данный момент кажется, что в коалиции может быть три или четыре фракции. В кризисной ситуации, конечно, лучше, когда есть более устойчивая коалиция с 64 голосами, но и 54 достаточно. Я думаю, что это результат переговоров".
"Объединенный список" и Национальное объединение считают, что для создания коалиции достаточно 54 депутатов, а "Новое Единство" хочет голосов как минимум 60 депутатов и поэтому хочет привлечь "Прогрессивных".
Кришьянис Кариньш, лидер партии "Новое Единство" сказал своим коллегам по партии, что в правительстве, состоящем только из "Объединенного списка" и Национального объединения, он боится потерять позицию центра. Поэтому необходимо попытаться найти общий язык со всеми силами "демократического спектра", так как это даст партии и премьеру пространство для маневра. С другой стороны, опасно оставлять в оппозиции тех, с кем избиратель пересекается. Кроме того, "Прогрессивные" в целом идеалистичны и убедительны в аргументах, отметили те, кто работает вместе с партией в Рижской думе.
"Мы достаточно предсказуемый партнер в том смысле, что мы однородная партия с четкой идеологией, с социал-демократическими, зелеными, европейскими ценностями. Поэтому наши позиции и наши договоренности можно прогнозировать", - заявила после первых переговоров с "Новым Единством" сопредседатель "Прогрессивных" Антонина Ненашева.
С другой стороны, в "Новом Единстве" опасались, что через какое-то время Национальное объединение найдет общий язык с Союзом зеленых и крестьян, оставшимся в оппозиции, и начнет расшатывать трехпартийное правительство. Также нет ясности в том, насколько стабильный является "Объединенный список", в который входят несколько партий.
Одним из основателей "Объединенного списка" является инновационный предприниматель Гирт Калниньш, который "как стартап" воспринял задачу управления кампанией политического объединения, созданного незадолго до выборов. Калниньш ведет активную общественную жизнь. Например, он организовал широко освещаемые в СМИ акции - марш в поддержку Украины в Даугавпилсе и акцию "По избавлению от советского наследия" в Риге.
Одной из многих обязанностей Калниньша с лета этого года является должность члена правления SIA KGFI. Владельцем компании является Каспар Гарканис, широко известный как бывший член правления и совладелец строительной компании Arčers. Эта компания входят в число, оштрафованных Советом по конкуренции по делу о так называемом "картеле строителей". Калниньш поясняет, что это инвестиционная компания, которая еще не начала активно работать. Калниньш не связан ни с одной компанией из картеля.
Среди многих оштрафованных строительных компаний, нет основанной Пиленсом UPB. Изначально дело о правонарушениях было возбуждено и в отношении этой компании, однако прошлым летом расследование дела в отношении UPB и некоторых других было прекращено.
"Ни я, ни мои коллеги, ни UPB не участвовали ни в одном строительном картеле. В противном случае мы не смогли бы строить режимные объекты, если можно так выразиться", - комментирует Пиленс.
Однако два кандидата от "Объединенного списка", исторически связанные с Латвийской партией зеленых, очень активно участвовали в переговорах строителей. В отчете KNAB, опубликованном на портале pietiek.com, описывается разговор бывшего совладельца Skonto Būve Гунтиса Рависа с Виестурсом Силениексом и Ингмаром Лидакой, в августе 2016 года. Силениекс через год стал парламентским секретарем Министерства обороны, а Ингмар Лидака вновь избран в Сейм.
То, что представители "Объединенного списка" когда-то участвовали в картельных переговорах их идеологически ближайшие потенциальные партнеры в Национальном объединении не придают особого значения, по крайней мере публично.
Хотя Национальное объединение потеряла двух депутатов на этом созыве Сейма, Александр Кирштейнс не видит таких рисков в будущем. Он считает, что трехпартийная коалиция будет центристской, а вместе с "Прогресивными" - левоцентристской.
На вопрос, считает ли он, что среди "Нового Единства" нет "левых", Кирштейнс поясняет: "Нет, ну, может быть, немного левее центра, да. Мы тоже не совсем с правой стороны, мы где-то от центра вправо. Но вместе с "Прогресивными" тогда они имели бы преимущество в этой коалиции. Я думаю, что Латвии все же было бы лучше коалиция "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального объединения.
Между тем Кариньш, уехавший в командировку, в разговоре с de facto в среду, 5 октября, подчеркнул свою решимость включить в коалицию четыре партии: "Причина, по которой я готов и хочу продолжать работать в политике, чтобы сделать что-то хорошее для нашей страны. Один не может, двое не могут, чтобы сделать хорошо, здесь нужно четверо. И это выполнимо, и это моя главная мысль. Ничто другое не было бы таким сильным, как эта четырехсторонняя комбинация". Кариньш, однако, еще не был готов сказать, насколько сильна его вера в эту коалиционную модель и где его красные линии.
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