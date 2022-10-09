Передача: попытки создать коалицию и отголоски "картельного скандала"

Среди многих оштрафованных строительных компаний, нет основанной Пиленсом UPB. Изначально дело о правонарушениях было возбуждено и в отношении этой компании, однако прошлым летом расследование дела в отношении UPB и некоторых других было прекращено.

"Ни я, ни мои коллеги, ни UPB не участвовали ни в одном строительном картеле. В противном случае мы не смогли бы строить режимные объекты, если можно так выразиться", - комментирует Пиленс.

Однако два кандидата от "Объединенного списка", исторически связанные с Латвийской партией зеленых, очень активно участвовали в переговорах строителей. В отчете KNAB, опубликованном на портале pietiek.com, описывается разговор бывшего совладельца Skonto Būve Гунтиса Рависа с Виестурсом Силениексом и Ингмаром Лидакой, в августе 2016 года. Силениекс через год стал парламентским секретарем Министерства обороны, а Ингмар Лидака вновь избран в Сейм.

То, что представители "Объединенного списка" когда-то участвовали в картельных переговорах их идеологически ближайшие потенциальные партнеры в Национальном объединении не придают особого значения, по крайней мере публично.

Хотя Национальное объединение потеряла двух депутатов на этом созыве Сейма, Александр Кирштейнс не видит таких рисков в будущем. Он считает, что трехпартийная коалиция будет центристской, а вместе с "Прогресивными" - левоцентристской.