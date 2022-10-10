На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за запрет оборота ароматизированных электронных сигарет, сообщает агентство LETA.
Начат сбор подписей за запрет ароматизированных электронных сигарет
В качестве автора инициативы указан Олег Белоусов. Он призвал предотвратить "вводящую в заблуждение и вредную иллюзию" того, что современные виды курения и употребления никотина - что-то хорошее, приятное и невинное.
По мнению автора идеи, эту иллюзию создают ароматизированные э-сигареты в различных их видах, кроме того, под влияние никотина и под будущую зависимость попадают и малолетние. Различные ароматы вводят в заблуждение и провоцируют именно открытых ко всему новому детей найти доступ к электронным сигаретам и попробовать их.
"К сожалению, вместе с другими родителями я и сам сталкивался со случаями, когда даже дети начальной школы курили ароматизированные электронные сигареты. У детей складывается обманчивое и вводящее в заблуждение впечатление, что эти устройства с виду кажутся "невинными", а ароматы - очень привлекательными, кроме того, они наполняются повторно и легки в использовании.
Дети, в том числе и малолетние, довольно внимательны, чтобы получить ароматизированные э-сигареты в интернет-магазинах, от ровесников и родителей детей и т.д.", - пояснил автор инициативы.
Поэтому он предлагает изменить закон об обороте табачных изделий, растительных продуктов для курения, электронных устройств для курения и жидкостей для них, запретив оборот технологий ароматизированных электронных устройств для курения и их наполнения. Подобное регулирование уже действует в нескольких странах, включая и оборот этих технологий в интернете.
Белоусов уверен, что в результате таких изменений можно будет защитить детей и подростков от вводящей в заблуждение и вредной для здоровья привычки.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2019 году электронные сигареты регулярно использовали 18% школьников в возрасте 13-15 лет, в том числе 22% мальчиков и 14% девочек.
"Мы добились, что в Латвии нет места "спайсам"; теперь же вместе добьемся того, что в Латвии не будет места ароматизированным э-сигаретам", - предлагает Белоусов.
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