Начат сбор подписей за запрет ароматизированных электронных сигарет

Поэтому он предлагает изменить закон об обороте табачных изделий, растительных продуктов для курения, электронных устройств для курения и жидкостей для них, запретив оборот технологий ароматизированных электронных устройств для курения и их наполнения. Подобное регулирование уже действует в нескольких странах, включая и оборот этих технологий в интернете.

Белоусов уверен, что в результате таких изменений можно будет защитить детей и подростков от вводящей в заблуждение и вредной для здоровья привычки.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2019 году электронные сигареты регулярно использовали 18% школьников в возрасте 13-15 лет, в том числе 22% мальчиков и 14% девочек.

"Мы добились, что в Латвии нет места "спайсам"; теперь же вместе добьемся того, что в Латвии не будет места ароматизированным э-сигаретам", - предлагает Белоусов.