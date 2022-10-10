Рижская неделя моды открылась презентацией коллекций устойчивой моды. Свои шоу представили бренды: QooQoo, One Wolf, Unattached, Volga Vintage и ANNA LED из Латвии, а также Szczygiel из Польши. Смотрите фото!
Фото ⟩ Открытие Riga Fashion Week: новые коллекции латвийских дизайнеров и гостей из Польши
Открытие Riga Fashion Week: новые коллекции латвийских дизайнеров и гостей из Польши
Галерея: Показ QooQoo (Латвия)
Галерея: Показ One Wolf (Латвия)
Галерея: Показ Unattached (Латвия)
Галерея: Показ Szczygiel (Польша)
Галерея: Показ Volga Vintage (Латвия)
Галерея: Показ ANNA LED (Латвия)
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