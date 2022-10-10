"Ад, который стал реальностью": Земфира выступила на Кипре и высказалась о войне

"Сегодня 228-й день войны. 228-й день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены. Но я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну", - сказала певица, а после исполнила песню "Не стреляйте".

Видео со словами певицы опубликовали зрители в Telegram-канале "ЧТД".

Известно, что следующие концерты пройдут в Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбахе-ам-Майне, Гамбурге, Берлине, Париже и Гааге, а последнее выступление в рамках тура состоится 3 ноября в Лондоне.

СМИ ранее сообщали, что Земфира покинула Россию в конце февраля вместе с Ренатой Литвиновой. Предполагается, что звезды проживают в Париже.

Напомним, с начала войны в Украине Земфира представила несколько песен об этих событиях. В конце прошлой недели артистка выпустила мини-альбом под названием "Земфира от Луки", в котором можно найти отсылки к войне в Украины.

Ранее стало известно о том, что Земфира попала в "список запрещенных артистов" в России. Туда попали исполнители, которые высказались против военных действий РФ в Украине.