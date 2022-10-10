Российская певица Земфира Рамазанова дала первый концерт в рамках европейского тура в поддержку альбома она публично высказалась о войне в Украине, пишет "Медуза".
"Ад, который стал реальностью": Земфира выступила на Кипре и высказалась о войне
"Сегодня 228-й день войны. 228-й день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены. Но я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну", - сказала певица, а после исполнила песню "Не стреляйте".
Видео со словами певицы опубликовали зрители в Telegram-канале "ЧТД".
Известно, что следующие концерты пройдут в Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбахе-ам-Майне, Гамбурге, Берлине, Париже и Гааге, а последнее выступление в рамках тура состоится 3 ноября в Лондоне.
СМИ ранее сообщали, что Земфира покинула Россию в конце февраля вместе с Ренатой Литвиновой. Предполагается, что звезды проживают в Париже.
Напомним, с начала войны в Украине Земфира представила несколько песен об этих событиях. В конце прошлой недели артистка выпустила мини-альбом под названием "Земфира от Луки", в котором можно найти отсылки к войне в Украины.
Ранее стало известно о том, что Земфира попала в "список запрещенных артистов" в России. Туда попали исполнители, которые высказались против военных действий РФ в Украине.
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