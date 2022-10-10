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Видео ⟩ В Киеве корреспонденту ВВС пришлось в прямом эфире прятаться от ракетного удара

rus.tvnet.lv
В Киеве корреспонденту ВВС пришлось в прямом эфире прятаться от ракетного удара
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Утром в понедельник журналисту ВВС Хугу Бачеге пришлось прервать репортаж о ситуации в Киеве в прямом эфире, так как у него за спиной прозвучал сильный взрыв.

Утром в понедельник Россия нанесла ракетные удары по Киеву и другим городам Украины, вероятно, в качестве мести за взрыв на Крымском мосту, в котором президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы.

Бачега утром в понедельник в прямом эфире рассказывал о Крымском мосте, последовавшим за взрывом на нем обстрелом украинских городов и опасениях, что ожидаются более масштабные нападения России. В эфире был слышен звук полета ракеты и шум взрыва. Бачега бросила на землю и пропал из кадра.

Бачега и команда операторов спрятались в бомбоубежище и смогли снова связаться с коллегами примерно через час.

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