В пользу государства конфисковано 4 млн долларов США (около 4,1 млн евро), которые были получены в результате незаконной поставки группой лиц оружия вооруженным силам одной из африканских стран, против которой Европейский союз и другие международные организации ввели санкции.
VDD конфисковала в пользу государства преступно нажитые 4 миллиона долларов
Служба государственной безопасности (VDD), которая расследовало дело о возможных нарушениях международных санкций, выявила полученные преступным путем более 4 млн долларов США. 6 октября решением суда второй инстанции средства были конфискованы в пользу государства, сообщили агентству LETA в VDD.
Уголовный процесс был начат 5 февраля 2018 года. Средства были найдены на банковском счете оффшорной компании в ходе расследования дела.
Расследование по данному делу продолжается.
VDD не сообщает, какое оружие и кем поставлялось.
В ноябре 2019 года VDD провела пять санкционированных обысков на объектах в Риге и ее окрестностях, связанных с задержанными лицами, получив документы и носители информации с доказательствами.
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