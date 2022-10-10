VDD конфисковала в пользу государства преступно нажитые 4 миллиона долларов

Служба государственной безопасности (VDD), которая расследовало дело о возможных нарушениях международных санкций, выявила полученные преступным путем более 4 млн долларов США. 6 октября решением суда второй инстанции средства были конфискованы в пользу государства, сообщили агентству LETA в VDD.

Уголовный процесс был начат 5 февраля 2018 года. Средства были найдены на банковском счете оффшорной компании в ходе расследования дела.

Расследование по данному делу продолжается.

VDD не сообщает, какое оружие и кем поставлялось.

В ноябре 2019 года VDD провела пять санкционированных обысков на объектах в Риге и ее окрестностях, связанных с задержанными лицами, получив документы и носители информации с доказательствами.