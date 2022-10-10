Российский блогер и рэп-исполнитель Юрий Хованский сообщил в подписчикам, что в Стамбуле у него отказали ноги. Он также добавил, что покинул РФ.
У Юрия Хованского отказали ноги
У Юрия Хованского отказали ноги
"Однако сотрудники аэропорта сразу же выдали мне инвалидную коляску. К сожалению, такой доброты я не удостоился нигде, кроме Турции", - добавил Юрий Хованский.
Портал Super.ru пишет, что конце сентября Хованский сообщил, что покидает Россию. По словам блогера, он не стал проверять, мобилизуют его или нет, потому "получил свой загранпаспорт - и чемодан, вокзал, Сербия".
Ранее российского видеоблогера Юрия Хованского исключили из списка экстремистов и террористов. Напомним, ранее суд в РФ прекратил его дело в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!