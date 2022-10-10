Сегодня днем, 10 октября, в Кингисеппском районе Ленобласти в России произошло тяжелое ДТП с участием автобуса компании Lux Express, ехавшего по маршруту Санкт-Петербург - Рига, и грузовика, передает Rus.Postimees. По предварительным данным, один человек погиб и более десяти пострадали.
Фото, видео ⟩ Автобус "Петербург - Рига" лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Погиб водитель
В понедельник около 13:20 поступила информация о столкновении пассажирского автобуса с эстонскими номерами и грузового автомобиля на 106-м километре трассы А-180 "Нарва", сообщает российская "Фонтанка".
В результате ДТП грузовик съехал в кювет и загорелся. Судя по кадрам с места аварии, удар был лобовым, столкнулись автобус Lux Express и самосвал КАМАЗ. По информации российского портала 78.ru, на месте аварии работали три бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации.
По данным "Фонтанки", автобус шел из Санкт-Петербурга в Ригу, в нем находились 16 человек: двое водителей и 14 пассажиров. По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, еще 14 человек, включая водителя КАМАЗа, пострадали. По данным российского Комитета по здравоохранению Ленобласти, детей среди пострадавших нет.
Как передает 78.ru, в Кингисеппскую больницу госпитализировали двоих пострадавших. По данным источника издания это 49-летний житель Латвии Валерий И., который находится в операционной и 51-летняя гражданка Германии Полина К., которую доставили в отделении травматологии.
Источник 78.ru в российских экстренных службах сообщил, что водитель КамАЗа не пострадал. До прибытия пожарной службы мужчина был заблокирован, выбраться из салона автомобиля ему помогли очевидцы.
Как пишет издание 47news с места аварии, существует версия, что грузовик подрезал некий легковой автомобиль, после чего тот врезался в автобус.
Видео очевидца с места происшествия
Комментарий Lux Express
По словам руководителя международного бизнеса Lux Express Райта Реммеля, в 13:15 автобус Lux Express, следовавший в Ригу с автовокзала Санкт-Петербурга, попал в ДТП примерно за 30 км до российско-эстонской границы в Кингисепинском районе. "Автобус столкнулся с грузовиком, и, по предварительным данным, причиной аварии стал грузовик", - уточнил он.
Реммель говорит, что в автобусе было два водителя (с латвийской базы Lux Express), один из которых погиб на месте. Источник 78.ru сообщил, что находившийся за рулем при столкновении вылетел через стекло и оказался под горящим грузовиком. Его тело обгорело, поэтому идентификация трупа заняла время. Второй водитель автобуса получил травмы и находится в больнице.
"В автобусе находились 16 пассажиров: девять граждан Латвии, четыре гражданина России, один гражданин Германии и один гражданин Узбекистана. Никто из пассажиров серьезно не пострадал, 12 пассажиров отправили на проверку состояния здоровья", - сказал представитель автобусной компании.
Lux Express выражает соболезнования родным и коллегам погибшего водителя.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!