Фото, видео ⟩ Автобус "Петербург - Рига" лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Погиб водитель

Как пишет издание 47news с места аварии, существует версия, что грузовик подрезал некий легковой автомобиль, после чего тот врезался в автобус.

Видео очевидца с места происшествия

Комментарий Lux Express

По словам руководителя международного бизнеса Lux Express Райта Реммеля, в 13:15 автобус Lux Express, следовавший в Ригу с автовокзала Санкт-Петербурга, попал в ДТП примерно за 30 км до российско-эстонской границы в Кингисепинском районе. "Автобус столкнулся с грузовиком, и, по предварительным данным, причиной аварии стал грузовик", - уточнил он.

Реммель говорит, что в автобусе было два водителя (с латвийской базы Lux Express), один из которых погиб на месте. Источник 78.ru сообщил, что находившийся за рулем при столкновении вылетел через стекло и оказался под горящим грузовиком. Его тело обгорело, поэтому идентификация трупа заняла время. Второй водитель автобуса получил травмы и находится в больнице.

"В автобусе находились 16 пассажиров: девять граждан Латвии, четыре гражданина России, один гражданин Германии и один гражданин Узбекистана. Никто из пассажиров серьезно не пострадал, 12 пассажиров отправили на проверку состояния здоровья", - сказал представитель автобусной компании.

Lux Express выражает соболезнования родным и коллегам погибшего водителя.