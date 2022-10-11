СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева

Ранее об этом сообщили СМИ, указав, что его имя появилась в базе данных МВД Украины.

Впрочем, СБУ указывает, что Медведев был объявлен в розыск еще в марте - в начале начатой Россией полномасштабной войны.

Медведев, как и большинство членов Совета безопасности России, подозревается в нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Наказание за такое преступление - от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения, указывает СБУ.

В розыск объявлены в том числе и директор ФСБ Александр Бортников, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Нацгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, председатель Совета безопасности Валентина Матвиенко, директор внешней разведки Сергей Нарышкин, министр обороны Сергей Шойгу и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.