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Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС

rus.tvnet.lv/LETA
Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС
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Лампочка. Иллюстративное фото
Лампочка. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Из-за ракетных ударов, которые Россия в понедельник нанесла по украинским городам и объектам инфраструктуры, Украина прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз, сообщил в понедельник министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Украинская электроэнергия, которую мы после синхронизации экспортировали в ЕС, а также в Молдову, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы", - указал в Facebook министр.

"После того, как была остановлена Запорожская АЭС, которая более семи месяцев находится под российской оккупацией, Украина выполняла свои обязательства перед лицом европейских партнеров по отношению к экспорту электроэнергии", - напомнил министр.

"Произошедшие сегодня ракетные обстрелы, попавшие по генераторам тепла и электроподстанциям, вынуждают Украину с 11 октября 2022 года остановить экспорт электроэнергии, чтобы способствовать стабилизации своей энергосистемы", - указал Галущенко.

Согласно данным предприятия "Укрэнерго", с конца июля до середины сентября прибыль, которую Украина получила от экспорта электроэнергии, превысила 4 миллиарда гривен (примерно 112 миллионов евро).

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