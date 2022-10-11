НАТО хочет производить больше оружия, но есть нюансы

С момента начала Россией войны в Украине в феврале этого года союзники отправили Украине оружие на многие миллиарды долларов. Эта помощь привела к сокращению вооружений стран НАТО - например, значительно сократились артиллерийские запасы США, поскольку США передали Украине более миллиона артиллерийских снарядов.

Утверждается, что оборонные компании США и Европы в настоящее время отмечают высокий спрос на системы ПВО и противотанковые средства. Однако этим компаниям будет трудно быстро нарастить производство после десятилетий низкого спроса.

Bloomberg указывает, что помимо систем реактивного огня союзники Украины также сосредоточены на отправке систем вооружения и танков советских времен. Запасы этого оружия довольно ограничены, так как большинство стран НАТО заменяют эти системы вооружения современным оружием. Точно так же и сами страны НАТО нуждаются в большем количестве вооружений для усиления своего присутствия на восточном фланге.