Страны НАТО призвали оборонные компании увеличить объемы производства вооружений, что позволило бы восстановить запасы вооружений, сократившиеся из-за агрессии России в Украине. Правда, для полного восстановления военного потенциала потребуется несколько лет, считает агентство Bloomberg.
НАТО хочет производить больше оружия, но есть нюансы
С момента начала Россией войны в Украине в феврале этого года союзники отправили Украине оружие на многие миллиарды долларов. Эта помощь привела к сокращению вооружений стран НАТО - например, значительно сократились артиллерийские запасы США, поскольку США передали Украине более миллиона артиллерийских снарядов.
Утверждается, что оборонные компании США и Европы в настоящее время отмечают высокий спрос на системы ПВО и противотанковые средства. Однако этим компаниям будет трудно быстро нарастить производство после десятилетий низкого спроса.
Bloomberg указывает, что помимо систем реактивного огня союзники Украины также сосредоточены на отправке систем вооружения и танков советских времен. Запасы этого оружия довольно ограничены, так как большинство стран НАТО заменяют эти системы вооружения современным оружием. Точно так же и сами страны НАТО нуждаются в большем количестве вооружений для усиления своего присутствия на восточном фланге.
"Увеличение запасов вооружений НАТО гарантирует, что мы сможем поддержать Украину", - заявил в конце сентября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Однако, по данным Bloomberg, может потребоваться несколько лет, чтобы предложение догнало спрос, поскольку производители вооружений сталкиваются со значительными проблемами при увеличении объемов производства.
Европейским оборонным компаниям придется модифицировать свои производственные линии, поскольку несколько правительств значительно сократили расходы на оборону после окончания холодной войны.
По данным НАТО, расходы на оборону в Европе и Канаде в 1990 году составляли 310 миллиардов долларов, но затем в течение 20 лет сумма этих расходов уменьшилась. Только после 2014 года, когда Россия оккупировала Крымский полуостров, принадлежащий Украине, расходы на оборону стали увеличиваться.
"Мы работали в таком режиме несколько десятков лет, но сейчас вдруг оказались в другой ситуации. Нужно масштабно расширяться, что требует времени, потому что все нужно переставить", - сказал Буркард Шмитт, директор Ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности Европы.
Оборонные компании сталкиваются с трудностями при доступе к некоторым полупроводникам и редким металлам. Также не хватает квалифицированных рабочих.
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