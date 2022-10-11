В Риге демонтировали памятники, прославляющие советскую армию

На берегу озера Кишезерс демонтировали обелиск 374-й стрелковой дивизии Красной Армии, находившейся в Межапарке, а также памятный знак на месте наступления Красной Армии, который находился в Яунциема гатве.

В Румбуле был демонтирован памятник, который находился на участке земли по улице Локомотивес 163, рядом с улицой Маскавас.

Демонтаж объектов проводило Рижское агентство памятников. Два памятника и памятная доска были включены в утвержденный правительством список объектов, прославляющих тоталитарные режимы, подлежащих демонтажу, в который вошли 69 объектов. Закон предусматривает, что объекты, включенные в список, должны быть убраны до 15 ноября.

Как сообщалось, в ближайшее время завершится демонтаж остатков памятника в парке Победы. Планируется, что вместо памятника в качестве краткосрочного решения будет построен "Парк будущего", где дети и молодежь смогут заниматься спортом, а также будет установлен скейт-парк.