"Его ждали очень, очень сильно": певица Адриана Миглане о потере нерожденного ребенка

Певица поделилась эмоциональным видео, в котором не скрывала слез по поводу утраты. "Одним моим защитником больше. Никогда не думала, что пройду через что-то подобное. Так много вопросов, так мало ответов. Это так тяжело. Надежда не потеряна. У нас точно все впереди! Время лечит! Нас много, каждая со своей историей. Чего не могут матери? Все могут!"

"Сейчас мне нужно время, чтобы исцелить себя. Заранее спасибо за вашу поддержку, я очень ценю это! [...] Я буду продолжать работать и жить, мне нужно сводить концы с концами, у меня есть Хуго. Ребенка очень и очень ждали, и это очень больно. Анализы были даже лучше, чем с Хуго, но врачу еще в самом начале что-то не понравилось", - поделилась Адриана в сторис своего Instagram.

Как пишет портал Apollo, 14 марта этого года Адриана Миглане вышла замуж за Кришьяниса Сондорса. Певица объявила о помолвке в сентябре прошлого года. В августе 2020 года Миглане родила сына Хуго.