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Липину интересно ⟩ О какой ЛГБТ-пропаганде в школе говорят "За стабильность!" и "Суверенная власть"?

Артем Липин rus.tvnet.lv
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О какой ЛГБТ-пропаганде в школе говорят "За стабильность!" и "Суверенная власть"?
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Избранная в 14-й Сейм Глория Гревцова и депутат 13-го Сейма Юлия Степаненко на защите детей от "ЛГБТ-пропаганды".
Избранная в 14-й Сейм Глория Гревцова и депутат 13-го Сейма Юлия Степаненко на защите детей от "ЛГБТ-пропаганды". Фото: TVNET kolāža

"Ааааааа, детей в школах будут развращать!" - это краткое содержание возгласов, которыми разразились многие сторонники традиционных ценностей 6 октября. Что же произошло и ждут ли нас уроки ЛГБТ-пропаганды в школах? Давайте разбираться.

Вот видео, которое выложила в своих социальных сетях новоизбранный депутат от партии "За стабильность!" Глория Гревцова.

@glorijagrevcova #glorijagrevcova ♬ оригинальный звук - Glorija Grevcova

А вот выступление депутата 13-го Сейма Юлии Степаненко (которая в новый созыв уже избрана не была).

О чем же идет речь? А речь идет об изменениях в Законе об образовании, которые во втором чтении 6 октября принял Сейм. Полное решение можно прочитать здесь.

Но там очень много текста. Возмутили же определенную часть общественности именно изменения в статье 10.1 Закона об образовании.

Что это за статья такая? Ох, давайте же погрузимся в историю.

Нравственный закон (уже не) внутри нас

Итак, отправляемся в далекое лето 2015 года. На экраны выходит "Головоломка" от Pixar, Дональд Трамп в качестве потенциального президента США вызывает лишь улыбку, а я окончил университет и попал в программу Iespējamā misija.

Примерно в этих числах, а именно 18 июня, 12-й Сейм (избранный всего месяцев 8 назад) принимает в третьем чтении законопроект, оставшийся еще со времен предыдущего созыва.

Одним из инициаторов законопроекта, кстати, является Юлия Степаненко.

Так в Законе об образовании появляется статья 10.1 - "Образование и нравственность", которая состоит из двух пунктов.

Первый гласит, что система образования обеспечивает "нравственное воспитание", которое соответствует ценностям Сатверсме, а особенно - ценностям брака и семьи.

Второй - что образовательное учреждение (кроме высших школ, все-таки там уже взрослые люди) должно защищать обучаемых от информации и методов, которые не соответствуют достижению целей "нравственного развития".

Этот законопроект стал в народе известен как tikumības likums, или "закон о нравственности", хотя технически это, конечно, не новый закон - а лишь изменения в уже существующем Законе об образовании.

Кстати, если вас интересует, что такое "нравственность", то можете не искать значение - в законе оно не прописано. Видимо, что такое "нравственность", каждое образовательное учреждение должно определять само.

И это не только мое мнение. Вот, например, тогдашний министр образования Марите Сейле еще до принятия законопроекта называла его "поспешным и непродуманным".

Марите Сейле
Марите Сейле Фото: Ieva Čīka/LETA

Да о чем говорить, если рабочая группа от Государственного центра содержания образования - для создания руководства для педагогов, как именно им претворять "нравственное содержание" в их работу - была организована лишь в сентябре, а ее первые результаты появились только в октябре!

То есть эти изменения в законопроекте даже теоретически не могли быть использованы в первые несколько недель, а то и месяцев учебного года. Очень продуманно.

В исследовании Латвийского университета, которое было выпущено уже в 2016 году - после принятия этих изменения - "закон о нравственности" сравнивается с цензурой. Кроме того, утверждается, что эти изменения стали объектом шуток педагогов.

Впрочем, шутки - шутками, но в том же исследовании отмечается, что и до принятия законопроекта наблюдались проблемы с сексуальным воспитанием. А "закон о нравственности" делает еще более сложным, например, объяснение детям важности безопасного секса.

Пропаганда в школах

В общем, законопроект еще в 2015 году был очень спорным. Но вот семь лет спустя он был изменен. Что же нового появилось там, что так взбудоражило Степаненко, Гревцову и многих других. Неужто и нас ждут "родитель № 1" и "родитель № 2", которых так боится Владимир Путин?

Нет, все намного проще. Два пункта, которые я упоминал выше, остались в силе, просто они несколько доработаны.

В первый пункт кроме ценностей брака и семьи добавлены еще: жизнь, уважение, свобода, работа, природа, культура, латышский язык и Латвия. Но отмечу, что брак и семья никуда не делись.

Второй же пункт изменен существеннее. Теперь вместо защиты от "ненравственности", которую должна обеспечивать школа, у нас будут критерии и методы, которые будет оценивать Министерство образования.

Именно второй пункт и вызвал самую сильную реакцию у Степаненко, которая в своей речи (видео в начале статьи) уверяет, что теперь у родителей не будет возможности отказаться от мероприятий, которые будет проводить, например, организация Papārdes zieds - "с бананами и всем прочим".

Не очень понятно, что имеется в виду. Потому что мероприятия такого рода проводились и во время действия предыдущей редакции закона, вот, например, тот же Papārdes zieds посетил Кулдигскую среднюю школу В. Плудониса - это было еще в ноябре 2018 года.

И, раскрою страшную тайну, у родителей была и есть возможность отказываться от всех школьных мероприятий, которые не относятся к обязательным урокам.

Если вам неприятно, что вашему сыну расскажут о том, как пользоваться презервативом - то просто не пускайте его на такие мероприятия. Здоровых вам внуков!

Впрочем, тут хотя бы я вижу основы для недовольства. Конечно, Степаненко боится, что Министерством образования завладеют условные "Прогрессивные" и заставят мальчиков носить платья.

Но откуда Гревцова взяла "закон о ЛГБТ-пропаганде"? Где? В законе даже слово "нравственность" не пропало.

И мы даже не начнем рассматривать вопрос о том, что ЛГБТ-пропаганды не существует и она не может существовать, потому что это вопрос биологии.

Впрочем, возможно, по мнению борцов с ЛГБТ-пропагандой, это выглядит как-то так.

Фото: Интернет-мем

Но давайте поговорим о серьезных недостатках законопроекта, которые у него все-таки есть (хоть они и не связаны с ЛГБТ).

Враг в тени

Пока нас пугали страшными ЛГБТ, остались незамеченными и другие, более опасные изменения.

К счастью, есть еще в Латвии люди, которые беспокоятся о детях, но не фиксируются на "нравственности".

Сейму было направлено открытое письмо, которое подписали более 30 негосударственных организаций (среди них: центр Dardedze, центр Marta, ассоциация детских SOS-поселков, Ziedot.lv и многие другие).

В этом письме выражается недовольство изменениями в законопроекте. Вот только не той частью, что про "нравственность". А пунктами, которыми, по сути, школам разрешается отправить агрессивного ребенка продолжать обучение по месту жительства - в том случае, если агрессивное поведение повторяется.

Педагоги и общественные деятели в один голос назвали "возможно, худшим решением, которое Сейм принимал".

И, надо отдать должное нашим власть имущим, они достаточно споро отреагировали на такую реакцию профессионалов. В Комиссию Сейма по образованию обратился даже президент Латвии Эгил Левитс.

На заседании комиссии прошли долгие дебаты. Но в итоге глава комиссии Арвил Ашераденс заявил, что из-за острой реакции общества и вмешательства президента, соответствующий пункт будет исключен из законопроекта перед третьим чтением.

***

Изменения в законе еще не приняты - предстоит третье чтение. Но, учитывая, что во втором против голосовали лишь три депутата: члены "Суверенной власти" Степаненко, Любовь Швецова и Айнарс Вилциньш - нет сомнений, что законопроект будет принят.

При этом занятно, что та часть законопроекта, которая действительно могла быть вредна для учеников, все-таки будет исключена - благодаря своевременной и громкой реакции организацией и людей, которые разбираются в образовании и проблеме.

А вот крикуны о "нравственности" и "ЛГБТ-пропаганде" остались неуслышанными. И, надеюсь, это останется уроком для нас всех.

Если вы можете свою точку зрения поддержать научными фактами, опытом работы и с вами согласны десятки и сотни специалистов в области - то вас услышат.

А если вы просто гомофобные популисты, то вас проигнорируют.

Что же касается нравственности... То вот дефиниция "Большого толкового словаря".

Нравственность - это внутренние (духовные и душевные) качества человека, основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести и т.п., которые проявляются в отношении к людям и природе.

Добро, справедливость и честь - и ни слова про гомофобию и неумение пользоваться презервативами.

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