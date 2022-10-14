"Ааааааа, детей в школах будут развращать!" - это краткое содержание возгласов, которыми разразились многие сторонники традиционных ценностей 6 октября. Что же произошло и ждут ли нас уроки ЛГБТ-пропаганды в школах? Давайте разбираться.
Липину интересно ⟩ О какой ЛГБТ-пропаганде в школе говорят "За стабильность!" и "Суверенная власть"?
Вот видео, которое выложила в своих социальных сетях новоизбранный депутат от партии "За стабильность!" Глория Гревцова.
А вот выступление депутата 13-го Сейма Юлии Степаненко (которая в новый созыв уже избрана не была).
О чем же идет речь? А речь идет об изменениях в Законе об образовании, которые во втором чтении 6 октября принял Сейм. Полное решение можно прочитать здесь.
Но там очень много текста. Возмутили же определенную часть общественности именно изменения в статье 10.1 Закона об образовании.
Что это за статья такая? Ох, давайте же погрузимся в историю.
Нравственный закон (уже не) внутри нас
Итак, отправляемся в далекое лето 2015 года. На экраны выходит "Головоломка" от Pixar, Дональд Трамп в качестве потенциального президента США вызывает лишь улыбку, а я окончил университет и попал в программу Iespējamā misija.
Примерно в этих числах, а именно 18 июня, 12-й Сейм (избранный всего месяцев 8 назад) принимает в третьем чтении законопроект, оставшийся еще со времен предыдущего созыва.
Одним из инициаторов законопроекта, кстати, является Юлия Степаненко.
Так в Законе об образовании появляется статья 10.1 - "Образование и нравственность", которая состоит из двух пунктов.
Первый гласит, что система образования обеспечивает "нравственное воспитание", которое соответствует ценностям Сатверсме, а особенно - ценностям брака и семьи.
Второй - что образовательное учреждение (кроме высших школ, все-таки там уже взрослые люди) должно защищать обучаемых от информации и методов, которые не соответствуют достижению целей "нравственного развития".
Этот законопроект стал в народе известен как tikumības likums, или "закон о нравственности", хотя технически это, конечно, не новый закон - а лишь изменения в уже существующем Законе об образовании.
Кстати, если вас интересует, что такое "нравственность", то можете не искать значение - в законе оно не прописано. Видимо, что такое "нравственность", каждое образовательное учреждение должно определять само.
И это не только мое мнение. Вот, например, тогдашний министр образования Марите Сейле еще до принятия законопроекта называла его "поспешным и непродуманным".
Да о чем говорить, если рабочая группа от Государственного центра содержания образования - для создания руководства для педагогов, как именно им претворять "нравственное содержание" в их работу - была организована лишь в сентябре, а ее первые результаты появились только в октябре!
То есть эти изменения в законопроекте даже теоретически не могли быть использованы в первые несколько недель, а то и месяцев учебного года. Очень продуманно.
В исследовании Латвийского университета, которое было выпущено уже в 2016 году - после принятия этих изменения - "закон о нравственности" сравнивается с цензурой. Кроме того, утверждается, что эти изменения стали объектом шуток педагогов.
Впрочем, шутки - шутками, но в том же исследовании отмечается, что и до принятия законопроекта наблюдались проблемы с сексуальным воспитанием. А "закон о нравственности" делает еще более сложным, например, объяснение детям важности безопасного секса.
Пропаганда в школах
В общем, законопроект еще в 2015 году был очень спорным. Но вот семь лет спустя он был изменен. Что же нового появилось там, что так взбудоражило Степаненко, Гревцову и многих других. Неужто и нас ждут "родитель № 1" и "родитель № 2", которых так боится Владимир Путин?
Нет, все намного проще. Два пункта, которые я упоминал выше, остались в силе, просто они несколько доработаны.
В первый пункт кроме ценностей брака и семьи добавлены еще: жизнь, уважение, свобода, работа, природа, культура, латышский язык и Латвия. Но отмечу, что брак и семья никуда не делись.
Второй же пункт изменен существеннее. Теперь вместо защиты от "ненравственности", которую должна обеспечивать школа, у нас будут критерии и методы, которые будет оценивать Министерство образования.
Именно второй пункт и вызвал самую сильную реакцию у Степаненко, которая в своей речи (видео в начале статьи) уверяет, что теперь у родителей не будет возможности отказаться от мероприятий, которые будет проводить, например, организация Papārdes zieds - "с бананами и всем прочим".
Не очень понятно, что имеется в виду. Потому что мероприятия такого рода проводились и во время действия предыдущей редакции закона, вот, например, тот же Papārdes zieds посетил Кулдигскую среднюю школу В. Плудониса - это было еще в ноябре 2018 года.
И, раскрою страшную тайну, у родителей была и есть возможность отказываться от всех школьных мероприятий, которые не относятся к обязательным урокам.
Если вам неприятно, что вашему сыну расскажут о том, как пользоваться презервативом - то просто не пускайте его на такие мероприятия. Здоровых вам внуков!
Впрочем, тут хотя бы я вижу основы для недовольства. Конечно, Степаненко боится, что Министерством образования завладеют условные "Прогрессивные" и заставят мальчиков носить платья.
Но откуда Гревцова взяла "закон о ЛГБТ-пропаганде"? Где? В законе даже слово "нравственность" не пропало.
И мы даже не начнем рассматривать вопрос о том, что ЛГБТ-пропаганды не существует и она не может существовать, потому что это вопрос биологии.
Впрочем, возможно, по мнению борцов с ЛГБТ-пропагандой, это выглядит как-то так.
Но давайте поговорим о серьезных недостатках законопроекта, которые у него все-таки есть (хоть они и не связаны с ЛГБТ).
Враг в тени
Пока нас пугали страшными ЛГБТ, остались незамеченными и другие, более опасные изменения.
К счастью, есть еще в Латвии люди, которые беспокоятся о детях, но не фиксируются на "нравственности".
Сейму было направлено открытое письмо, которое подписали более 30 негосударственных организаций (среди них: центр Dardedze, центр Marta, ассоциация детских SOS-поселков, Ziedot.lv и многие другие).
В этом письме выражается недовольство изменениями в законопроекте. Вот только не той частью, что про "нравственность". А пунктами, которыми, по сути, школам разрешается отправить агрессивного ребенка продолжать обучение по месту жительства - в том случае, если агрессивное поведение повторяется.
Педагоги и общественные деятели в один голос назвали "возможно, худшим решением, которое Сейм принимал".
И, надо отдать должное нашим власть имущим, они достаточно споро отреагировали на такую реакцию профессионалов. В Комиссию Сейма по образованию обратился даже президент Латвии Эгил Левитс.
На заседании комиссии прошли долгие дебаты. Но в итоге глава комиссии Арвил Ашераденс заявил, что из-за острой реакции общества и вмешательства президента, соответствующий пункт будет исключен из законопроекта перед третьим чтением.
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Изменения в законе еще не приняты - предстоит третье чтение. Но, учитывая, что во втором против голосовали лишь три депутата: члены "Суверенной власти" Степаненко, Любовь Швецова и Айнарс Вилциньш - нет сомнений, что законопроект будет принят.
При этом занятно, что та часть законопроекта, которая действительно могла быть вредна для учеников, все-таки будет исключена - благодаря своевременной и громкой реакции организацией и людей, которые разбираются в образовании и проблеме.
А вот крикуны о "нравственности" и "ЛГБТ-пропаганде" остались неуслышанными. И, надеюсь, это останется уроком для нас всех.
Если вы можете свою точку зрения поддержать научными фактами, опытом работы и с вами согласны десятки и сотни специалистов в области - то вас услышат.
А если вы просто гомофобные популисты, то вас проигнорируют.
Что же касается нравственности... То вот дефиниция "Большого толкового словаря".
Нравственность - это внутренние (духовные и душевные) качества человека, основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести и т.п., которые проявляются в отношении к людям и природе.
Добро, справедливость и честь - и ни слова про гомофобию и неумение пользоваться презервативами.
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