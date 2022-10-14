Липину интересно ⟩ О какой ЛГБТ-пропаганде в школе говорят "За стабильность!" и "Суверенная власть"?

В исследовании Латвийского университета, которое было выпущено уже в 2016 году - после принятия этих изменения - "закон о нравственности" сравнивается с цензурой. Кроме того, утверждается, что эти изменения стали объектом шуток педагогов.

Впрочем, шутки - шутками, но в том же исследовании отмечается, что и до принятия законопроекта наблюдались проблемы с сексуальным воспитанием. А "закон о нравственности" делает еще более сложным, например, объяснение детям важности безопасного секса.

Пропаганда в школах

В общем, законопроект еще в 2015 году был очень спорным. Но вот семь лет спустя он был изменен. Что же нового появилось там, что так взбудоражило Степаненко, Гревцову и многих других. Неужто и нас ждут "родитель № 1" и "родитель № 2", которых так боится Владимир Путин?

Нет, все намного проще. Два пункта, которые я упоминал выше, остались в силе, просто они несколько доработаны.

В первый пункт кроме ценностей брака и семьи добавлены еще: жизнь, уважение, свобода, работа, природа, культура, латышский язык и Латвия. Но отмечу, что брак и семья никуда не делись. Второй же пункт изменен существеннее. Теперь вместо защиты от "ненравственности", которую должна обеспечивать школа, у нас будут критерии и методы, которые будет оценивать Министерство образования.