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Суд дал девять лет тюрьмы за изнасилование женщин в Риге

rus.tvnet.lv
Суд дал девять лет тюрьмы за изнасилование женщин в Риге
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Преступник за решеткой. Иллюстративное фото
Преступник за решеткой. Иллюстративное фото Фото: BlueSkyImage/Shutterstock

Вступило в силу решение Рижского городского суда, которым мужчина был приговорен к девяти годам лишения свободы за изнасилование и сексуальное насилие над женщинами, которых он встретил на улице в Риге этой весной, сообщила прокуратура.

Мужчину признали виновным в изнасиловании и попытке изнасилования, а также в сексуальном насилии. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на девять лет и условному надзору на пять лет.

Уже сообщалось, что 17 марта около 19:00 в Рижском районе Браса к женщине на улице подошел мужчина, который внезапно напал на нее и попытался изнасиловать. Мужчина сбил женщину с ног, но она сопротивлялась и ей удалось вырваться и убежать от насильника. Потерпевшая женщина в тот же день обратилась в полицию

Вечером того же дня после 20 часов в районе Чиекуркалнс мужчина снова напал - на другую женщину.

Полиция задержала нападавшего 24 марта.

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