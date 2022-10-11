Суд дал девять лет тюрьмы за изнасилование женщин в Риге

Мужчину признали виновным в изнасиловании и попытке изнасилования, а также в сексуальном насилии. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на девять лет и условному надзору на пять лет.

Уже сообщалось, что 17 марта около 19:00 в Рижском районе Браса к женщине на улице подошел мужчина, который внезапно напал на нее и попытался изнасиловать. Мужчина сбил женщину с ног, но она сопротивлялась и ей удалось вырваться и убежать от насильника. Потерпевшая женщина в тот же день обратилась в полицию