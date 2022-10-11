В Рижской думе ожидаются большие перестановки

Рижской думе предстоит назначить нового вице-мэра, так как один из вице-мэров Эдвард Смилтенс избран в Сейм от "Объединенного списка". Планируется, что этот пост может занять Эйнар Цилинскис из Нацобъединения.

В парламент может уйти и депутат Рижской думы Иева Бранте, которая находится первой за чертой на выборах Сейма по Рижскому избирательному округу от "Объединенного списка".

Аналогичная ситуация сложилась и у Национального объединения, где по Рижскому избирательном округу первым за чертой находится депутат столичной думы Юргис Клотиньш.

Рижскую думу, скорее всего, покинут избранные от "Прогрессивных" Эдмунд Цепуритис и Антонина Ненашева. Если "Прогрессивные" будут участвовать в формировании коалиции и правительства, возможно, депутат думы Майрита Лусе тоже перейдет в Сейм.