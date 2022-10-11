С началом работы нового Сейма в Риге и Рижском регионе ожидаются значительные перестановки в местных органах власти, так как ряд депутатов самоуправлений избраны в парламент.
В Рижской думе ожидаются большие перестановки
Рижской думе предстоит назначить нового вице-мэра, так как один из вице-мэров Эдвард Смилтенс избран в Сейм от "Объединенного списка". Планируется, что этот пост может занять Эйнар Цилинскис из Нацобъединения.
В парламент может уйти и депутат Рижской думы Иева Бранте, которая находится первой за чертой на выборах Сейма по Рижскому избирательному округу от "Объединенного списка".
Аналогичная ситуация сложилась и у Национального объединения, где по Рижскому избирательном округу первым за чертой находится депутат столичной думы Юргис Клотиньш.
Рижскую думу, скорее всего, покинут избранные от "Прогрессивных" Эдмунд Цепуритис и Антонина Ненашева. Если "Прогрессивные" будут участвовать в формировании коалиции и правительства, возможно, депутат думы Майрита Лусе тоже перейдет в Сейм.
Предполагается, что работу в Сейме начнут два депутата Рижской думы от "Нового Единства" - Угис Ротбергс и Эдмунд Юревиц, который остается первым за чертой по Рижскому избирательному округу. Если в новом правительстве продолжит работу нынешний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, который также избран по Рижскому избирательному округу, Юревиц может получить "мягкий" мандат депутата Сейма.
Среди самоуправлений Рижского региона наибольшие изменения могут произойти в Адажском крае. Мэр Адажи Марис Спринджукс избран в Сейм от "Объединенного списка". После его ухода в самоуправлении ожидается острая борьба за власть, так как разногласия между партиями были уже во время формирования нынешней коалиции.
В Саласпилсе также ожидается смена председателя самоуправления, так как в Сейм избран нынешний мэр Раймонд Чударс ("Новое Единство"). В этом самоуправлении смена мэра может произойти спокойно, потому что у "Нового Единства" более половины мест в Саласпилсской думе.
Ожидаются изменения также в самоуправлении Ропажи, так как в Сейм избран депутат Хосам Абу Мери.
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