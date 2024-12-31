Крушение самолета AZAL: помогли ли извинения Путина и как в Азербайджане изменилось отношение к России

После трагедии с самолетом критики азербайджанских властей говорили, что если бы сухопутные границы были открыты, то люди (многие из которых — трудовые мигранты или их близкие), как и в предыдущие годы, ездили бы в Россию на автотранспорте или поездом. Это значит, что они не стали бы жертвами работы российской ПВО, ведь об атаках украинских дронов на Северном Кавказе было уже известно.

"Есть более безопасная возможность отправляться из Азербайджана в Россию — на поездах или машинах, но Азербайджан — единственная страна в мире, где сухопутные границы уже четыре года закрыты якобы из-за пандемии, — пишет правозащитник и политэмигрант Ариф Юнус. — Ильхам Алиев с гордостью говорит постоянно, что закрытие границы спасло жителей Азербайджана от многих опасностей. Но как видим, это далеко не так".

На борту разбившегося лайнера было 30 граждан Азербайджана. Половина из них были из городка Балакен, что у границы с Россией. Многие из них были трудовыми мигрантами, либо их родственниками.

Так у жительниты Балакена Гюнай в Грозный летел ее брат Самир Дарвишов, рабочий-маляр на стройке. Часть их семьи живет в Грозном уже 20 лет. "Когда границы были открыты, ездили наземным транспортом, а после пандемии коронавируса — российскими авиалиниями", — рассказывала Гюнай Азербайджанской службе Би-би-си. Брат остался в живых, отделался царапинами.

20-летний Айхан Байрамзаде летел в Грозный на заработки и в первый раз в жизни сел на самолет: к счастью, остался жив. Его тетя Шахла Мурадова рассказала, что в Чечне живет ее брат с семьей. "Сейчас к ним ездить не можем, потому что границы закрыты", — рассказывает Мурадова.

Россия для Азербайджана остается второй по пассажиропотоку страной после Турции.

Через два дня после трагедии власти Азербайджана закрыли рейсы на Северный Кавказ и продлили "особый карантинный режим", по которому сухопутные границы остаются закрытыми.

На борту самолета AZAL находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили Фото: Getty Images