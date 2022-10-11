Официальная церемония коронации британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, сообщил во вторник, 11 октября, Букингемский дворец.
Названа дата официальной коронации Карла III
Чарльз будет "помазан маслом, благословлен и освящен" архиепископом Кентерберийским, который возглавит службу.
В заявлении говорится, что супруга монарха, королева-консорт Камилла, также будет коронована.
The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.— The Royal Family (@RoyalFamily) October 11, 2022
The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort.
После смерти королевы Елизаветы II 8 сентября престол унаследовал ее старший сын Чарльз, автоматически став новым королем Великобритании.
10 сентября Совет по наследованию официально объявил Карла III новым монархом Соединенного Королевства.
В момент коронации Карлу III будет 74 года - таким образом он станет самым пожилым вступающим в правление монархом в истории Великобритании.
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