Названа дата официальной коронации Карла III

Чарльз будет "помазан маслом, благословлен и освящен" архиепископом Кентерберийским, который возглавит службу.

В заявлении говорится, что супруга монарха, королева-консорт Камилла, также будет коронована.

The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.



The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort. — The Royal Family (@RoyalFamily) October 11, 2022

После смерти королевы Елизаветы II 8 сентября престол унаследовал ее старший сын Чарльз, автоматически став новым королем Великобритании.

10 сентября Совет по наследованию официально объявил Карла III новым монархом Соединенного Королевства.

В момент коронации Карлу III будет 74 года - таким образом он станет самым пожилым вступающим в правление монархом в истории Великобритании.