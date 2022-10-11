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Названа дата официальной коронации Карла III

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Названа дата официальной коронации Карла III
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Король Карл III
Король Карл III Фото: Ekrānuzņēmums

Официальная церемония коронации британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, сообщил во вторник, 11 октября, Букингемский дворец.

Чарльз будет "помазан маслом, благословлен и освящен" архиепископом Кентерберийским, который возглавит службу.

В заявлении говорится, что супруга монарха, королева-консорт Камилла, также будет коронована.

После смерти королевы Елизаветы II 8 сентября престол унаследовал ее старший сын Чарльз, автоматически став новым королем Великобритании.

10 сентября Совет по наследованию официально объявил Карла III новым монархом Соединенного Королевства.

В момент коронации Карлу III будет 74 года - таким образом он станет самым пожилым вступающим в правление монархом в истории Великобритании.

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