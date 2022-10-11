До сих пор партии, избранные в очередной Сейм, не смогли договориться даже о составе коалиции, поэтому очевидно, что процесс формирования правительства дается политикам сложнее, чем предполагалось изначально, считает политолог Рижского университета им. Страдиня Лелде Метла-Розентале.
Политолог: партиям сложнее сформировать коалицию, чем предполагалось
Стороны должны попытаться найти выход из этой ситуации и понять, как двигаться дальше, считает политолог.
На вопрос, насколько, по ее мнению, велика вероятность того, что партиям удастся договориться об одном из предложенных составов коалиции - с "Прогрессивными" или без них, политолог ответила, что этого пока никто не может предсказать.
"Вопрос в том, кто будет готов отказаться от своей позиции и на каких условиях",
- сказала Лелде Метла-Розентале, пояснив - либо "Новое Единство" должно отойти со своих позиций, согласившись с тем, что "Прогрессивные" не входят в правительство, либо Национальному объединению и "Объединенному списку" придется разрешить участие "Прогрессивных" в коалиции.
Политолог признала, что возможен и третий сценарий, при котором никто не уступает, и тогда нужно будет рассматривать другого кандидата на пост премьер-министра. "Я думаю, что это далекое будущее, но в целом мы не можем сейчас предсказать, какой из сценариев сбудется", - указала Метла-Розентале.
Эксперт не назвала конкретное лицо, которое могло бы перенять у Кришьяниса Кариньша инициативу формирования правительства.
"Замечательная личность Кариньша - это часть успеха "Нового Единства" на выборах и на пути преодоления кризиса. Это такая сила успеха партии, как уши Лачплесиса", - сказала политолог. Поэтому, по ее мнению, отстранение этого человека и предложение "Новому Единству" сформировать правительство с кем-то другим во главе может ослабить позиции партии.
Говоря о возможности создания блока "Нового Единства" и "Прогрессивных", политолог отметила , что "Новое Единство" является достаточно сильной политической силой, которая не нуждается в формировании блока поддержки.
В то же время она сказала, что от Кариньша прозвучало, что "Новое Единство" хочет более широкое правительство, тем самым нейтрализуя способность Национального объединения и "Объединенного списка" контролировать все его действия.
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