Политолог: партиям сложнее сформировать коалицию, чем предполагалось

Стороны должны попытаться найти выход из этой ситуации и понять, как двигаться дальше, считает политолог.

На вопрос, насколько, по ее мнению, велика вероятность того, что партиям удастся договориться об одном из предложенных составов коалиции - с "Прогрессивными" или без них, политолог ответила, что этого пока никто не может предсказать.

"Вопрос в том, кто будет готов отказаться от своей позиции и на каких условиях",

- сказала Лелде Метла-Розентале, пояснив - либо "Новое Единство" должно отойти со своих позиций, согласившись с тем, что "Прогрессивные" не входят в правительство, либо Национальному объединению и "Объединенному списку" придется разрешить участие "Прогрессивных" в коалиции.

Политолог признала, что возможен и третий сценарий, при котором никто не уступает, и тогда нужно будет рассматривать другого кандидата на пост премьер-министра. "Я думаю, что это далекое будущее, но в целом мы не можем сейчас предсказать, какой из сценариев сбудется", - указала Метла-Розентале.