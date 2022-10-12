На жительницу Петербурга завели дело за записку на могиле родителей Путина

"Она долго не открывала, но в итоге он пообещал вскрыть дверь, и она открыла. Ее увезли вчера в 15:00 в 35-й отдел [полиции]. Там что-то долго мурыжили. В итоге к ночи она позвонила и сказала, что будет обыск. Мы сразу поехали к ней домой, но ее там не было. И следов обыска мы не заметили", - рассказал Цыбанев.