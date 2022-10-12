За угон машины задержан мужчина - он притворялся покупателем

Некий человек поместил объявление в интернете, что хочет продать свою Audi A6. На объявление откликнулся мужчина, который проявлял интерес к приобретению транспортного средства.

Они договорились о встрече. В определенное место и время мужчины встретились, и потенциальный покупатель осмотрел машину, а также выразил желание провести пробную поездку. Продавец согласился и пригласил покупателя сесть за руль, пока сам отправился занять место пассажира. Но вдруг покупатель сел в машину и уехал, не ожидая, когда в нее сядет продавец.

О случившемся незамедлительно была проинформирована Государственная полиция. Полицейские начали поиски автомобиля и потенциального угонщика. Вечером того же дня патрульная полиция Государственной полиции заметила в Пардаугаве украденную машину и остановила ее. У руля транспортного средства находился вышеупомянутый потенциальный покупатель, которого полицейские задержали.

Задержанный - мужчина 1997 года рождения, который уже был неоднократно наказан. Сейчас к нему применена мера пресечения, несвязанная с арестом.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.