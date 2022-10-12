Вчера, 11 октября, в заключительный день Рижской недели моды свои показы представили знаменитые бренды из Латвии и Эстонии. Смотрите фото!
Фото ⟩ Показы заключительного дня RFW: Natālija Jansone, Ivo Nikkolo, Iveta Vecmane и NÓLÓ
Галерея: Показ Natālija Jansone (Латвия)
Бренд о себе:
Студия латвийского дизайнера Наталии Янсоне была основана в 1997 году и функционировала преимущественно как дизайнерское ателье, в число клиентов которого входили: Латвийская национальная опера, Латвийский национальный оркестр, олимпийская сборная Латвии, песенный конкурс "Евровидение", конкурс красоты "Мисс Вселенная", авиакомпания AirBaltic, а также престижные рижские рестораны и кафе. Ателье также активно развивалось в направлении по созданию индивидуального стиля, - его специалисты консультировали выдающихся личностей в Латвии и Европе.
В 2015 году студия поменяла вектор своего направления, сделав акцент на создании современных модных коллекций одежды прет-а-порте. С того момента дизайнер бренда Наталия Янсоне начала освоение международных фэшн-рынков, став регулярным участником Парижской выставки Tranoi Femme. В 2016 году Наталья открыла свой шоу-рум в Риге.
Одежда бренда Natalija Jansone - это как хайку на языке моды - элегантная, продуманная до нюансов и сшитая с точностью, равноценной той, с которой шлифуют драгоценные камни. При создании коллекций используются исключительно натуральные материалы.
Галерея: Показ Ivo Nikkolo (Эстония)
Бренд о себе:
Ivo Nikkolo - один из старейших и наиболее уникальных эстонских дизайнерских брендов был основан в 1994 году. В 2021 Ivo Nikkolo получил новое дыхание, представив новую команду дизайнеров и новый почерк, обновив линию товаров и элементы бренда. Трансформация бренда нашла свое отражение в новом направлении дизайна - мягкость и женственность, но уверенная в себе эстетика. Наша миссия - вдохновлять и воодушевлять женщин с помощью моды. Ivo Nikkolo вносит свой вклад в жизнь женщин, поддерживая их независимость, уверенность в себе и их бережное отношение к своей индивидуальности. Женщины, их индивидуальный подход к жизни и многообразие их образов – вот, что вдохновляет на создание одежды Ivo Nikkolo. Мы предлагаем женщинам на каждый день стильную одежду и аксессуары, с которыми они будут чувствовать себя элегантно и комфортно в любой ситуации.
Галерея: Показ Iveta Vecmane (Латвия)
Бренд о себе:
Iveta Vecmane - латвийский бренд одежды в сегменте demi-couture.
Дизайнер Ивета Вецмане училась в Латвийской академии художеств. Последние 10 лет Ивета работала в качестве стилиста для ведущих латвийских журналов о моде и стиле жизни, а также на крупнейших проектах индустрии моды.
Полученные знания и опыт дизайнер применила при создании собственного бренда одежды для современных и элегантных женщин.
"Моя миссия - это создавать классические и утонченные силуэты моделей одежды, прибегая к творческим методам манипуляциям с тканями. Каждый элемент одежды уникален и олицетворяет собой философию вневременной и медленной моды".
Галерея: Показ NÓLÓ (Латвия)
Бренд о себе:
Модный бренд NOLO основан латвийским дизайнером Викторией Йониене в 2012 году. За восемь лет ей удалось превратить марку одежды в одну из самых преуспевающих и узнаваемых не только в Латвии и Прибалтике, но и по всему миру. Шоу и коллекции NOLO собрали богатый урожай наград Латвийской премии в области моды и стиля, а креативный директор Виктория Йониене трижды удостаивалась на ней звания лучшего дизайнера года. Сегодня бренд активно расширяет свои сферы влияния в разных уголках мира - его коллекции представлены в лучших шоурумах Милана и Гонконга, продаются в модных магазинах Италии, Испании, Канады, Швейцарии, России (в том числе марка представленна на полках известной сети магазинов BOSCO), Китая, Сингапура, Саудовской Аравии, Индонезии, Израиля, Бельгии, Дании и т.д.
В данный момент компания активно инвестирует и развивает свою собственную платформу www.nolofashion.com, тем самым расширяя горизонты продаж и узнаваемость марки среди модниц и покупателей по всему миру.
У бренда - собственное производство в Риге, оснащенное современным, высокотехнологичным и энергоэффективным оборудованием, за которым трудятся 40 высококлассных специалистов - швеи, конструкторы, технологи и закройщики. Это позволяет контролировать качество и поддерживать его высокий уровень. C прошлого лета у марки NOLO началось активное сотрудничество с лидером в сфере общественного питания - ЛИДО, разработку дизайна и производство униформы для работников которого производит именно наша марка.
Коллекции NOLO выполнены из тканей от лучших европейских производителей, которые думают о снижении негативного влияния на окружающую среду. Услугами этих же поставщиков пользуется целый ряд известных на весь мир домов моды и марок: Jil Sander, Prada, Dries van Noten, Dolce&Gabbana, ACNE и др.
NOLO уделяет особое внимание внутренней обработке, отделке и деталям. Большинство используемых в коллекциях принтов – авторские, а одна из неизменных фишек бренда - ирония и юмор. Одежда с шутливыми, а иногда и откровенно хулиганскими принтами идеально подходит ярким личностям. Надписи в актуальной осенне-зимней коллекции обрели хлесткий характер.
Каждая коллекция NOLO носит ярко-выраженную смысловую нагрузку, это не парад трендов, а выказывание на волнующую дизайнера или актуальную для всего общества тему.
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