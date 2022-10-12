Фото ⟩ Показы заключительного дня RFW: Natālija Jansone, Ivo Nikkolo, Iveta Vecmane и NÓLÓ

Ivo Nikkolo - один из старейших и наиболее уникальных эстонских дизайнерских брендов был основан в 1994 году. В 2021 Ivo Nikkolo получил новое дыхание, представив новую команду дизайнеров и новый почерк, обновив линию товаров и элементы бренда. Трансформация бренда нашла свое отражение в новом направлении дизайна - мягкость и женственность, но уверенная в себе эстетика. Наша миссия - вдохновлять и воодушевлять женщин с помощью моды. Ivo Nikkolo вносит свой вклад в жизнь женщин, поддерживая их независимость, уверенность в себе и их бережное отношение к своей индивидуальности. Женщины, их индивидуальный подход к жизни и многообразие их образов – вот, что вдохновляет на создание одежды Ivo Nikkolo. Мы предлагаем женщинам на каждый день стильную одежду и аксессуары, с которыми они будут чувствовать себя элегантно и комфортно в любой ситуации.