Государственная полиция начала 11 процессов об административных правонарушениях в отношении учащихся одного из учебных заведений Вентспилса за правонарушения, выявленные в ходе антинаркотической проверки.
В Вентспилсской школе проверили 450 учеников; начато 11 процессов об употреблении наркотиков
Полиция проводила проверку в конкретной школе в связи с тем, что девять ее учащихся в последнее время попали в поле зрения полиции в связи с возможным употреблением наркотических веществ. Полиция провела проверку с участием кинологов по собственной инициативе и по просьбе школы.
В целом было проверено 450 школьников. Служебная собака указала на одну школьницу, которая в тот момент, вероятно, находилась под воздействием опьяняющих веществ. Она была доставлена в медицинское учреждение для проведения экспертизы.
У других школьников были найдены сигареты, в том числе электронные. В отношении подростков в возрасте от 15 до 17 лет начато 11 процессов об административных правонарушениях.
Согласно закону о защите прав детей, подобные правонарушения наказываются предупреждением или штрафом в размере до 15 евро.
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