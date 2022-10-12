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В Вентспилсской школе проверили 450 учеников; начато 11 процессов об употреблении наркотиков

rus.tvnet.lv/LETA
В Вентспилсской школе проверили 450 учеников; начато 11 процессов об употреблении наркотиков
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Найденные Госполицией курительные смеси.
Найденные Госполицией курительные смеси. Фото: Valsts policija

Государственная полиция начала 11 процессов об административных правонарушениях в отношении учащихся одного из учебных заведений Вентспилса за правонарушения, выявленные в ходе антинаркотической проверки.

Полиция проводила проверку в конкретной школе в связи с тем, что девять ее учащихся в последнее время попали в поле зрения полиции в связи с возможным употреблением наркотических веществ. Полиция провела проверку с участием кинологов по собственной инициативе и по просьбе школы.

В целом было проверено 450 школьников. Служебная собака указала на одну школьницу, которая в тот момент, вероятно, находилась под воздействием опьяняющих веществ. Она была доставлена в медицинское учреждение для проведения экспертизы.

У других школьников были найдены сигареты, в том числе электронные. В отношении подростков в возрасте от 15 до 17 лет начато 11 процессов об административных правонарушениях.

Согласно закону о защите прав детей, подобные правонарушения наказываются предупреждением или штрафом в размере до 15 евро.

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