В Вентспилсской школе проверили 450 учеников; начато 11 процессов об употреблении наркотиков

Полиция проводила проверку в конкретной школе в связи с тем, что девять ее учащихся в последнее время попали в поле зрения полиции в связи с возможным употреблением наркотических веществ. Полиция провела проверку с участием кинологов по собственной инициативе и по просьбе школы.

В целом было проверено 450 школьников. Служебная собака указала на одну школьницу, которая в тот момент, вероятно, находилась под воздействием опьяняющих веществ. Она была доставлена в медицинское учреждение для проведения экспертизы.

У других школьников были найдены сигареты, в том числе электронные. В отношении подростков в возрасте от 15 до 17 лет начато 11 процессов об административных правонарушениях.

Согласно закону о защите прав детей, подобные правонарушения наказываются предупреждением или штрафом в размере до 15 евро.