Фото ⟩ До и после: перевоплощение садового домика на Луцавсале

Вдохновение от самой природы

Для самого интерьера Агита Бриеде предлагает искать вдохновение для таких решений на природе, отдыхе и экологичности. "Задача - создать пространство, где всем членам семьи будет хорошо отдыхаться на свежем воздухе, от мала до велика. Лучшие цвета для таких пространств можно найти на природе", - говорит Бриеде. Обустраивая дачный домик, оглянитесь вокруг, есть ли лес, поле, вода - то, откуда можно получить вдохновение для обустройства, палитры и украшения. Лучше использовать натуральные материалы и текстуры.

Нестандартные решения для нестандартных пространств

Для дачных домиков больше всего подходит классическая мебель простых форм. Обустраивая дачный домик важно помнить, что одна комната отвечает сразу за всё. Дизайнер выбрала мебель, которая может выполнять сразу несколько функций и может меняться. Все части можно менять местами, убирать и раскладывать при необходимости.

Фото: Пресс-фото

Например, складной стол с полками, который можно убрать, когда нужно больше места, или кровать, которую можно днём использовать, как диван, а вечером она превращается в двухместную кровать.

Тележка идеально подошла в нишу под полками, и на неё можно сложить всё необходимое для обеда в саду и удобно выкатить на террасу. Удобный стул служит еще и местом для хранения или прикроватным столиком. Еще удобно использовать табуреты, которые складываются один на другой и не занимают много места.

"Для таких нестандартных помещений, как садовый домик, я советую использовать деревянные полки, которые при необходимости можно дополнять. У таких стеллажей есть, как открытые, так и закрытые полки, которые можно дополнять ящиками и коробками для хранения. Дерево можно покрасить и перекрашивать по мере необходимости и желания. Это может стать отличной базой если хочется обновить интерьер в комнате", - подчеркивает дизайнер IKEA Бриеде.

В качестве акцента можно использовать кухонные стойки, на которые можно повесить утварь. Это не только практично, но и добавляет изюминки в интерьер. Для тех, кто не готов к большим обновлениям, дизайнер советует начинать со смены текстиля, ковров, гардин и декоративных подушек. Это поможет привнести новый образ помещению.