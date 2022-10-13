Северная Корея испытала новые ракеты: они способны нести ядерный заряд

В сообщениях говорится, что это оружие было оборудовано для того, чтобы нести тактическое ядерное оружие и уже развернуто в северокорейских воинских частях.

Крылатые ракеты пролетели 2000 километров над морем в среду, 12 октября, прежде чем поразить свои цели, сообщило официальное государственное информационное агентство Северной Кореи.

Крылатые ракеты летают на гораздо меньшей высоте, чем баллистические ракеты, что затрудняет их обнаружение и перехват.

Ким выразил "большое удовлетворение" этими испытаниями по повышению боевой эффективности крылатых ракет. Сообщается, что эти ракеты уже "переброшены в подразделения Корейской народной армии для применения тактического ядерного оружия".

Ким сказал, что боевые ядерные силы Северной Кореи находятся "в полной готовности к настоящей войне", а также указал, что испытания стали еще одним предупреждением врагам страны.

ООН технически не запретила Северной Корее проводить испытания крылатых ракет, но все испытания северокорейских баллистических ракет являются нарушением санкций, и о них обычно сообщает Южная Корея или Япония. Ни Сеул, ни Токио не сообщили об этом испытании крылатой ракеты.

В январе 2021 года на партийном съезде Ким объявил приобретение тактического ядерного оружия одним из главных приоритетов. В этом году он пообещал как можно быстрее развить ядерные силы Северной Кореи.