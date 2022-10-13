После того как Алдис Гобземс заявил о своей отставке с поста лидера партии "Каждому и каждой", не прошедшей в 14-й Сейм, он освобожден от должности члена правления партии, свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Гобземс исключен из состава правления партии "Каждому и каждой"
Гобземс исключен из состава правления партии "Каждому и каждой"
Гобземс ранее объявил о своем выходе из партии, и теперь его уход зарегистрирован официально.
Вместо него в правление партии назначен юрист Раймонд Лаздиньш, который баллотировался на выборах под первым номером по списку в Земгале.
На выборах за партию "Каждому и каждой" проголосовали 3,67% избирателей. Она не получила мест в парламенте,
но сможет получать около 145 000 евро ежегодного финансирования от государства в течение следующих четырех лет.
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