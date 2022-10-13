Чт, 13.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Гобземс исключен из состава правления партии "Каждому и каждой"

rus.tvnet.lv/LETA
Гобземс исключен из состава правления партии "Каждому и каждой"
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Алдис Гобземс
Алдис Гобземс Фото: Evija Trifanova/LETA

После того как Алдис Гобземс заявил о своей отставке с поста лидера партии "Каждому и каждой", не прошедшей в 14-й Сейм, он освобожден от должности члена правления партии, свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Гобземс ранее объявил о своем выходе из партии, и теперь его уход зарегистрирован официально.

Вместо него в правление партии назначен юрист Раймонд Лаздиньш, который баллотировался на выборах под первым номером по списку в Земгале.

На выборах за партию "Каждому и каждой" проголосовали 3,67% избирателей. Она не получила мест в парламенте,

но сможет получать около 145 000 евро ежегодного финансирования от государства в течение следующих четырех лет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх