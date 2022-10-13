Украинская армия продолжает атаковать в Херсонской и Луганской областях, где российские войска отошли на оборону, сообщает Институт изучения войны США (ISW).
ISW: украинские войска уверенно продвигаются к Херсону
Информация, собранная институтом, показывает, что после стремительного контрудара в Харьковской области и в направлении Лимана украинская армия продолжает движение в сторону Кременной и Сватову, в Луганской области, освобождая несколько населенных пунктов.
Российские войска, отступившие в начале октября примерно на 20 км к северу на Херсонском направлении, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от поселка Милово.
В этих районах продолжаются ожесточенные бои, особенно на западе линии фронта, где российский фланг больше не защищен рекой Ингулец из-за успешного наступления ВСУ. Большая часть российских войск на этом участке – это неукомплектованные формирования ВДВ.
В последние дни российские оккупационные власти, судя по всему, отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, они ожидают, что боевые действия перекинутся на сам город Херсон.
По имеющейся у ISW информации, украинцы отбили атаку российских войск в поселке Новосадовое, хотя российская пропаганда утверждает, что село взято.
Украинские силы продолжают контрнаступление и в Херсонской области.
В среду украинская армия перешла в контрнаступление на северо-западе и западе Херсонской области, продолжая наступление на юг от линии фронта в северо-западном районе и наступая в направлении поселка Милово вдоль западного берега Днепра.
Представители украинской армии подтвердили, что они освободили пять населенных пунктов на севере области.
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