Видео ⟩ Где укрыться жителям Лиепаи и Даугавпилса в час Х? Рассказывают специалисты

Но укрепление гражданской обороны в целом, по мнению органов местного самоуправления, не только не финансируется, но и тормозится бюрократией госучреждений.

План гражданской обороны Лиепаи не обновлялся с 2013 года до лета этого года, хотя закон предусматривает, что это необходимо делать не реже одного раза в четыре года. В преддверии административно-территориальной реформы он был разработан вместе с Южнокурземским краем. Эксперты по гражданской обороне пришли к выводу, что сотрудничество между городом и селом будет иметь решающее значение в случае военного нападения.

"Людей нужно эвакуировать из города, а не сажать в подвалы и ждать, пока на них что-то упадет, а потом вытаскивать из этих подвалов.

План включает в себя как места сбора, так и места временного размещения, и большая часть этих мест находится непосредственно в крае", - сказала Наталья Вецвагаре, представитель комиссии гражданской обороны.

Подземных сооружений в городе может хватить для эвакуации 6000 жителей.

Тем временем в Даугавпилсе, выявили единственное место, где можно было бы эвакуироваться в случае крупного бедствия, это бомбоубежища в микрорайоне Химия.

Но на данный момент они непригодны для использования. Даже если бы ремонт был возможен, необходимо вложить миллионы евро. В Даугавпилсе было установлено, что места для укрытия должны быть подготовлены государственными органами.

Видео: Сюжет программы LTV на латышском языке