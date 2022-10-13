Прошлой весной несколько самоуправлений Латвии начали определять места, где жители могли бы укрыться в случае военного нападения. В Даугавпилсе сделали вывод, что одно бомбоубежище, построенное в советское время, можно восстановить, а в Лиепае выявлено несколько подземных сооружений, в том числе форты, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
Видео ⟩ Где укрыться жителям Лиепаи и Даугавпилса в час Х? Рассказывают специалисты
Но укрепление гражданской обороны в целом, по мнению органов местного самоуправления, не только не финансируется, но и тормозится бюрократией госучреждений.
План гражданской обороны Лиепаи не обновлялся с 2013 года до лета этого года, хотя закон предусматривает, что это необходимо делать не реже одного раза в четыре года. В преддверии административно-территориальной реформы он был разработан вместе с Южнокурземским краем. Эксперты по гражданской обороне пришли к выводу, что сотрудничество между городом и селом будет иметь решающее значение в случае военного нападения.
"Людей нужно эвакуировать из города, а не сажать в подвалы и ждать, пока на них что-то упадет, а потом вытаскивать из этих подвалов.
План включает в себя как места сбора, так и места временного размещения, и большая часть этих мест находится непосредственно в крае", - сказала Наталья Вецвагаре, представитель комиссии гражданской обороны.
Подземных сооружений в городе может хватить для эвакуации 6000 жителей.
Тем временем в Даугавпилсе, выявили единственное место, где можно было бы эвакуироваться в случае крупного бедствия, это бомбоубежища в микрорайоне Химия.
Но на данный момент они непригодны для использования. Даже если бы ремонт был возможен, необходимо вложить миллионы евро. В Даугавпилсе было установлено, что места для укрытия должны быть подготовлены государственными органами.
Видео: Сюжет программы LTV на латышском языке
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!