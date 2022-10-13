Дочь Сергея Бодрова-младшего о своем детстве: "Мама сделала все"

Во время беседы Ольга Бодрова вспомнила о том, как прошло ее детство:

"Моя мама сделала все, чтобы наше с братом детство было счастливым. И где-то там, в детстве, осталась невероятная способность так сильно любить жизнь, как потом уже не получается. Потом, когда узнаешь о несправедливости, о грехе, о страданиях людских".

Разговор также коснулся темы принятия себя и своей внешности.

Напомним, актер и режиссер Сергей Бодров-младший скончался почти 20 лет назад, но все еще не забыт поклонниками. Дочь артиста Ольгу уже сейчас сравнивают с отцом, ведь девушка также решила связать жизнь с актерской профессией. Сама она к такому относится с пониманием.

К сожалению, воспоминаний об отце у Ольги осталось немного. Но Бодров-младший старался уделять своим детям побольше внимания: они вместе смотрели фильмы и гуляли на свежем воздухе.

Сейчас Ольга уже сама становится известной актрисой. Фильм с ее участием "Море волнуется раз" был показан на фестивале "Кинотавр", а девушка даже была отмечена индивидуальной наградой. Останавливаться на достигнутом Бодрова не планирует. Она обожает выходить на театральную сцену, любит быть перед камерой. Ране в интервью она признавалась, что популярность воспринимает как особенность профессии. В конце концов, ее папе тоже приходилось мириться со всеми сторонами славы.