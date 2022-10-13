Смертельная авария на Лиепайском шоссе: водителя судят

8 июля в Бабитской волости Марупского края женщина 1987 года рождения с поддельным водительским удостоверением села за руль автомобился Chrysler Sebring. На шоссе Рига-Лиепая она попыталась обогнать автомобиль, но столкнулась с грузовиком Mercedes Benz Actros, следовавшим в том же направлении, а также с полуприцепом и бензовозом Scania, движущимся в противоположном направлении.

В результате столкновения Scania выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault Espace.

После столкновения Scania перевернулась, и ее бак упал на Volvo XC90. Водители автомобилей Renault и Volvo от полученных травм скончались на месте аварии.

Галерея: Трагическая авария на Лиепайском шоссе

В ходе досудебного расследования установлено, что обвиняемая женщина управляла автомобилем без водительских прав. Она предъявила в Государственную полицию поддельные украинские водительские права, выданные на ее имя.

Дело передано на рассмотрение в Рижский окружной суд.

Женщину обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса, а именно за нарушение правил дорожного движения, если она стала причиной гибели двух и более человек, а также за использование поддельного документа.

RUS TVNET уже писала, что в результате упомянутых столкновений пять человек получили различные травмы, а из бака Scania вылилось около 20 тонн топлива.