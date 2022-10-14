Кульминация золотой осени, как обычно, украшает Латвию в октябре, и любители природной красоты спешат запечатлеть великолепие этого времени года. Фотограф Эгон Лацис, который снимает на мобильный телефон, советует пять самых красивых мест для осенней фотосессии в Латвии.
Замки, парки и старинная архитектура. Где сделать лучшие фотографии золотой осени?
Красоты Алуксненского озера
Фотограф часто посещает самый большой остров озера Алукснес - Марияс.
В настоящее время там находятся руины замка Ливонского ордена
Рядом с озером находится и Алуксненская смотровая башня, с которой открывается вид на озеро и руины замка, а также на усадебный парк.
Природные жемчужины Огре Ogres
В Огре и его окрестностях есть несколько красивых мест, которые подойдут для осенней фотосессии.
Одно из них - парк Шпаковского, где на каждом шагу есть объекты, достойные запечатления.
В парке более 7000 растений, на холмах расположены старинный усадебный пруд и мостик, а также старинная смотровая башня.
Сказочные фотографии можно сделать и в природном парке Ogres zilie kalni - водохранилище Дубкальни с его особенно чистой, прозрачной и голубоватой водой манит посетителей в любое время года. Склоны над рекой Огре также не оставят вас равнодушными.
Сигулда - столица осени
Золотую осень уже невозможно представить без посещения Сигулды - недаром ее часто называют столицей осени.
Фотограф рекомендует посетить Райский холм (холм Живописцев), откуда открывается захватывающий дух вид. С него видны верхушки деревьев в 12 километрах, башня Турайдского замка, а также старинный поселок Гауи.
Фотограф рекомендует выбирать солнечное время, чтобы запечатлеть золотую осень, так как солнце делает краски ярче.
Чтобы сделать хорошие фотографии, можно попробовать поймать золотой час - это первый и последний час суток, когда светит солнце.
Очарование рижских парков
Столица нередко бывает недооценена - и здесь есть умопомрачительные места для осенней фотосессии.
Эгонс советует делать фото у Агенскалнского залива.
Увидеть Ригу осенью можно также, поднявшись на Бастионнцю горку, которая находится в самом центре города - возле памятника Свободы. Мосты в парке и лодки на канале тоже впишутся в осеннюю фотосессию.
Скрытые сокровища Кемери
Обновленный в прошлом году исторический парк Кемери - отличное место не только для осенних фотосессий, но и для неспешных прогулок.
В нем расположены павильоны и ротонды, архитектурные памятники, Вершупите и романтические мостики.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!