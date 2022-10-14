Замки, парки и старинная архитектура. Где сделать лучшие фотографии золотой осени?

Красоты Алуксненского озера

Фото: Publicitātes foto

Фотограф часто посещает самый большой остров озера Алукснес - Марияс.

В настоящее время там находятся руины замка Ливонского ордена

Рядом с озером находится и Алуксненская смотровая башня, с которой открывается вид на озеро и руины замка, а также на усадебный парк.

Природные жемчужины Огре Ogres

Фото: Publicitātes foto

В Огре и его окрестностях есть несколько красивых мест, которые подойдут для осенней фотосессии.

Одно из них - парк Шпаковского, где на каждом шагу есть объекты, достойные запечатления.

В парке более 7000 растений, на холмах расположены старинный усадебный пруд и мостик, а также старинная смотровая башня.

Сказочные фотографии можно сделать и в природном парке Ogres zilie kalni - водохранилище Дубкальни с его особенно чистой, прозрачной и голубоватой водой манит посетителей в любое время года. Склоны над рекой Огре также не оставят вас равнодушными.

Сигулда - столица осени

Фото: Publicitātes foto

Золотую осень уже невозможно представить без посещения Сигулды - недаром ее часто называют столицей осени.