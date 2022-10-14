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Замки, парки и старинная архитектура. Где сделать лучшие фотографии золотой осени?

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Замки, парки и старинная архитектура. Где сделать лучшие фотографии золотой осени?
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Рига
Рига Фото: Publicitātes foto

Кульминация золотой осени, как обычно, украшает Латвию в октябре, и любители природной красоты спешат запечатлеть великолепие этого времени года. Фотограф Эгон Лацис, который снимает на мобильный телефон, советует пять самых красивых мест для осенней фотосессии в Латвии.

Красоты Алуксненского озера

Фото: Publicitātes foto

Фотограф часто посещает самый большой остров озера Алукснес - Марияс.

В настоящее время там находятся руины замка Ливонского ордена

Рядом с озером находится и Алуксненская смотровая башня, с которой открывается вид на озеро и руины замка, а также на усадебный парк.

Природные жемчужины Огре Ogres 

Фото: Publicitātes foto

В Огре и его окрестностях есть несколько красивых мест, которые подойдут для осенней фотосессии. 

Одно из них - парк Шпаковского, где на каждом шагу есть объекты, достойные запечатления.

В парке более 7000 растений, на холмах расположены старинный усадебный пруд и мостик, а также старинная смотровая башня.

Сказочные фотографии можно сделать и в природном парке Ogres zilie kalni - водохранилище Дубкальни с его особенно чистой, прозрачной и голубоватой водой манит посетителей в любое время года. Склоны над рекой Огре также не оставят вас равнодушными.

Сигулда - столица осени

Фото: Publicitātes foto

Золотую осень уже невозможно представить без посещения Сигулды - недаром ее часто называют столицей осени.

Фотограф рекомендует посетить Райский холм (холм Живописцев), откуда открывается захватывающий дух вид. С него видны верхушки деревьев в 12 километрах, башня Турайдского замка, а также старинный поселок Гауи. 

Фотограф рекомендует выбирать солнечное время, чтобы запечатлеть золотую осень, так как солнце делает краски ярче.

Чтобы сделать хорошие фотографии, можно попробовать поймать золотой час - это первый и последний час суток, когда светит солнце.

Очарование рижских парков 

Фото: Publicitātes foto

Столица нередко бывает недооценена - и здесь есть умопомрачительные места для осенней фотосессии.

Эгонс советует делать фото у Агенскалнского залива.

Увидеть Ригу осенью можно также, поднявшись на Бастионнцю горку, которая находится в самом центре города - возле памятника Свободы. Мосты в парке и лодки на канале тоже впишутся в осеннюю фотосессию.

Скрытые сокровища Кемери

Фото: Publicitātes foto

Обновленный в прошлом году исторический парк Кемери - отличное место не только для осенних фотосессий, но и для неспешных прогулок.

В нем расположены павильоны и ротонды, архитектурные памятники, Вершупите и романтические мостики.

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