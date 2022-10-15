"У нас знают ваших министров": украинский журналист о поддержке Латвии

"Когда я был в Риге, люди возле меня в какой-то момент поняли, почему я пугаюсь именно черных птиц, голубей, воронов. Когда что-то черное пролетало над моей головой, я просто подпрыгивал. По мне нельзя сказать, что я во время войны получил какую-то травму. Все нормально, но, оказывается, это травма. Тоже самое и со звуками во время войны. Ты действительно слышишь, ты понимаешь, что, как и где. Ракету можно отличить от дрона и от ПВО, которая сбивает это все. Это действительно правда", - делится украинец.