Небезызвестный в Латвии украинский журналист Владимир Бирюков этим летом приезжал в нашу страну с проектами в поддержку Украины. Сейчас он находится в Киеве. В эфире передачи "Кто вам платит?" журналист рассказал о своей работе в Латвии, о любви к латвийцам и о том, как пережил 10 октября, когда всю Украину сотрясла новая серия ракетных ударов.
"У нас знают ваших министров": украинский журналист о поддержке Латвии
Про обстрелы в Киеве
"За момент войны я дважды был в Киеве, когда были обстрелы. Я думал, что после этого я могу уже ко всему адаптироваться. После Бучи и Ирпеня, когда я ездил как журналист на съемки, но оказалось, нет. Каждый раз какие-то новые эмоции и по-новому тебя накрывает, говорю как есть", - поделился Владимир.
Журналист отметил, что украинцы уже восемь месяцев находятся в таком стрессовом состоянии и научились воспринимать войну как что-то привычное: "Когда я иду в кино с друзьями, когда нет воздушных тревог и можно пойти в кино, если на экране происходит какой-то экшн, взрыв или стрельба, мои друзья сидят и говорят: "Вот так точно выстрел не происходит" или "Взрыв такой не может быть". То есть мы уже настолько в другой реальности живем, что
понимаем, действительно, как происходит взрывная волна, как она выглядит, какие ощущения от этого всего и какие бывают моменты во время обстрела".
Также Владимир признал, что сначала не замечал, насколько сильно жизнь во время взрывов повлияла на его психологическое состояние.
"Когда я был в Риге, люди возле меня в какой-то момент поняли, почему я пугаюсь именно черных птиц, голубей, воронов. Когда что-то черное пролетало над моей головой, я просто подпрыгивал. По мне нельзя сказать, что я во время войны получил какую-то травму. Все нормально, но, оказывается, это травма. Тоже самое и со звуками во время войны. Ты действительно слышишь, ты понимаешь, что, как и где. Ракету можно отличить от дрона и от ПВО, которая сбивает это все. Это действительно правда", - делится украинец.
Про миссию в Латвии
Владимир Бирюков стал известным в латвийских СМИ, когда давал комментарий в прямом эфире латвийскому телеканалу и в этот момент началась воздушная тревога. Он решил укрыться в ванной комнате, не прерывая прямого эфира. После этого его начали приглашать на различные интервью, а в Сети даже появились мемы с ним. Также среди латвийцев не осталась незамеченной его эмоциональная речь об Украине и фраза "Русский военный корабль, иди...", которую он произнес на фестивале Summer Sound.
Šis bija tik labi! 🇱🇻❤️🇺🇦— 🇱🇻❤️🇺🇦 (@jauatkalnu) July 31, 2022
Summer Sound@RalfsEilands un Vova 💙💛 pic.twitter.com/8Dr9JhnP80
С помощью украинского министерства культуры и латвийских министров Владимир получил разрешение покидать Украину во время войны и поддерживать украинскую армию, находясь в Латвии.
Владимир очень тепло отзывается о Латвии: "Я всегда говорил, что Латвия для меня второй дом, несмотря на то, что у меня нет латышских корней".
Он рассказал, что его миссия в Латвии заключалось в борьбе с российской пропагандой и сборе средств для украинской армии: "Мы собрали деньги для того, чтобы закупить технику: это джипы, которые действительно нужны украинской армии, и дроны, которые разведывают территорию".
Украинский журналист планирует вернуться в Латвию в конце месяца с новыми проектами для поддержки украинской армии.
"Не буду кривить душой, все устали от войны. И вы устали, и мы устали, все устали. И я понимаю, что вся Европа устала от этого. Но каждый раз, когда у меня происходит какое-то включение, я рассказываю, и я понимаю, что я делаю важное дело, и вы делаете важное дело, что также поднимаете этот вопрос. Все равно поддержка есть. Это самое главное. Главное просто не молчать в этой ситуации", - говорит Владимир о важности своей миссии.
Про поддержку Латвии Украине
Владимир рассказал и о том, как украинцы воспринимают Латвию и ту помощь, которую наша страна оказала Украине с начала войны.
"Скажу как есть, Латвию вначале знали, как страну, где есть Лайма Вайкуле, где есть Раймонд Паулс, и есть группа Prāta vētra, которая у нас часто выступает",- начал украинец о Латвии.
Далее Владимир отметил, что украинцы следят за новостями в Латвии и благодарны за поддержку.
"С начала войны у нас Латвия не сходит с новостной ленты. У нас знают ваших министров.
Даже порой не все знают многих украинских министров, но министров в Латвии знают, потому что они часто выступают с какой-то речью", - заметил он.
Владимир также добавил, что в латвийской и украинской культуре есть сходства. Например, в Латвии есть Янов день, а в Украине - праздник Ивана Купала. По словам Владимира, ему очень комфортно в Латвии.
"Мне уже говорят: Ты уже латыш, наверное, на 100%, как-то ты быстро интегрировался", - пошутил журналист.
Он также рассказывал, что многие в Украине не понимали, как такая маленькая страна как Латвия может оказывать такую большую поддержку Украине: "Страна, в которой 40 с копейками миллионов, и я еду в Латвию, где вас меньше в разы. Мне говорили: "Слушай, ну куда ты лезешь? Серьезно? Тебе не стыдно, что ты поехал в страну, где людей гораздо меньше, и ты у них что-то просишь". Я говорю:
"Я понимаю, что я прошу у тех людей, которые действительно могут помочь". И тут главное не количество, а качество именно проделанной нашей совместной работы", - подчеркнул журналист.
В заключении украинец отметил, что уверен, что и после окончания войны латвийцы будут помогать в восстановлении Украины: "Нас ждет очень классная совместная работа и очень классная совместная дружба. Я не то, что в это верю, я знаю, что так будет".
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