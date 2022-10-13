Латвия и другие страны НАТО договорились о европейской системе ПВО

Бельгия, Болгария, Чехия, Латвия, Великобритания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Венгрия и Германия подписали декларацию о намерениях по созданию европейской системы ПВО "Европейский противовоздушный щит". Эстония также планирует присоединиться к проекту.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что цель проекта - "закрыть бреши в противовоздушной обороне".

Она добавила, что, поскольку Россия продолжает войну в Украине, мы живем в "угрожающие времена, сопряженные с вызовами".

Предложенный Германией проект предусматривает объединение различных систем ПВО, предназначенных для уничтожения баллистических и крылатых ракет, а также боевых беспилотников. К таким системам относятся и немецкие Iris-T, одну из которых Германия недавно поставила Украине, хотя этой системы пока нет даже в вооруженных силах Германии. Система Arrow 3, разработанная США и Израилем, также проходит испытания на предмет перехвата ракет.

"Сейчас важно быстро раздобыть системы Patriot, IRIS-T SLM и еще более совершенные ПВО", - сказала Ламбрехт

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце августа назвал создание европейской системы ПВО "выгодой в сфере безопасности для всей Европы", а также более дешевой и эффективной альтернативой, поскольку, как он пояснил, каждому из союзников не придется закупать дорогостоящие сверхсложные системы ПВО только для себя.