Даугавпилсская дума не будет выделять деньги на демонтаж советских памятников

Рассматривая вопрос о выполнении требований закона о демонтаже советских памятников, принятого Сеймом 16 июня, члены думы решили не поддерживать выделение 57 387 евро на демонтаж двух объектов - мемориального комплекса воинам советской армии в бывшем сквере Славы и памятника воинам 360-й стрелковой дивизии на ул. 18 ноября. По заключению финансового отдела самоуправления, в бюджете не предусмотрены средства в размере 57 387 евро на проведение демонтажных работ.

Даугавпилсская городская дума проинформирует Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) о принятых решениях и представит обновленный план действий по выполнению требований закона "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режим, и их демонтаже на территории Латвийской Республики".

Ранее Даугавпилсская дума пообещала демонтировать объекты, прославляющие советскую власть в городе, в установленный законом срок, то есть до 15 ноября.

VARAM будет ждать от Даугавпилса решений, как включиться в срок демонтажа советских памятников

Об этом заявила заместитель госсекретаря министерства Илзе Оша. По ее словам, у министерства был обмен письмами с самоуправлением. В одном письме самоуправление утверждало, что демонтирует указанные объекты до 15 ноября, а во втором уточнялся график, и демонтаж планировался к концу октября.

В этом графике указано, что на сегодня запланировано заседание думы по вопросу выделения финансирования на демонтажные работы.

Если решение не было положительным, самоуправление должно будет представить другие решения и прогнозируемые даты.

По словам Оши, до конца месяца можно найти решения, и, если до конца октября памятники не будут демонтированы, у министерства еще будет возможность отреагировать и обеспечить демонтаж памятников до 15 ноября.