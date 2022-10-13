ПАСЕ признала Россию террористическим режимом

Официальный аккаунт ПАСЕ в Twitter ретвитнул сообщения украинских депутатов о принятии резолюции.

Резолюция обсуждалась в прямом эфире заседания Ассамблеи, в ходе рассмотрения к ней приняли около 14 поправок. Одна из них касалась формулировки российского режима. Первый вариант назывался "режим Российкой Федерации", после поправки формулировка изменилась на "российский режим, находящийся у власти в данный момент". За то, чтобы принять резолюцию проголосовало подавляющее большинство участников заседания.

Как сообщают эксперты, это признание можно оценивать как первый шаг к признанию РФ страной, поддерживающей терроризм.

Ассамблея также призвала к созданию международного трибунала по расследованию преступлений России на оккупированных территориях Украины и нарушений законов и обычаев войны. Помимо этого ПАСЕ призывает признать российские политические партии, голосовавшие за решения, нарушающие суверенитет Украины, "организациями, способствующими терроризму".

В резолюции попытку РФ аннексии украинских территорий назвали незаконной, а угрозы применения Россией ядерного оружия и усиление репрессий внутри страны - осудили.

Депутат ПАСЕ, литовский политик Эмануэлис Зингерис также призвал ПАСЕ сделать все возможное, чтобы вернуть в Украину насильно вывезенных на территории РФ мирных жителей. Он заявил, что эта депортация в духе Сталина, и напоминает странам, которые на себе узнали ужасы советского режима, как далеко может зайти такая власть.