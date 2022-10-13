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Видео ⟩ "Русский союз Латвии" отметил годовщину вхождения советской армии в Ригу

rus.tvnet.lv
"Русский союз Латвии" отметил годовщину вхождения советской армии в Ригу
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Мирослав Митрофанов (Русский союз Латвии) читает речь перед возложением цветов на Покровском кладбище в годовщину вхождения войск СССР в Ригу 13 октября 1944 года
Мирослав Митрофанов (Русский союз Латвии) читает речь перед возложением цветов на Покровском кладбище в годовщину вхождения войск СССР в Ригу 13 октября 1944 года Фото: Ekrānuzņēmums no video

Делегация партии "Русский союз Латвии" на Покровском кладбище возложением цветов отметила вход в Ригу в 1944 году советской армии, передает TV3.

Лидер партии Мирослав Митрофанов опубликовал видео, как он и его соратники возлагают цветы на кладбище, где находятся могилы советских воинов. По мнению Митрофанова, этот день является праздником, во время которого отмечается так называемое "Освобождение Риги от нацистов".

Телеканал TV3 напомнил, что 13 октября 1944 года в Ригу вошла советская оккупационная армия, сменившая немецкую оккупацию.

Видео: Речь Мирослава Митрофанова (РСЛ) и возложение цветов на Покровском кладбище

Как сообщалось, сегодня, 1 октября, стало известно, что другая представительницуа РСЛ - Татьяна Жданок может лишиться возможности вновь избираться в Европарламент после одобрения Сеймом Латвии во втором чтении поправок к закону о выборах в ЕП.

Закон предусматривает, что кандидатом в Европарламент не может быть лицо, состоявшее в коммунистической партии Советского Союза (коммунистической партии Латвии) после 13 января 1991 года.

Соответствующее предложение внес депутат Александр Кирштейнс (Национальное объединение). Парламенту еще предстоит принять поправки в окончательном чтении.

Ранее Верховный суд постановил, что Жданок была членом коммунистической партии после 13 января 1991 года.

На последних выборах в Сейм "Русский союз Латвии" получил 3,65% голосов. Это самый высокий показатель партии с 2011 года.

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