Видео ⟩ "Русский союз Латвии" отметил годовщину вхождения советской армии в Ригу

Лидер партии Мирослав Митрофанов опубликовал видео, как он и его соратники возлагают цветы на кладбище, где находятся могилы советских воинов. По мнению Митрофанова, этот день является праздником, во время которого отмечается так называемое "Освобождение Риги от нацистов".

Телеканал TV3 напомнил, что 13 октября 1944 года в Ригу вошла советская оккупационная армия, сменившая немецкую оккупацию.

Видео: Речь Мирослава Митрофанова (РСЛ) и возложение цветов на Покровском кладбище

“Latvijas krievu sazvērestība” svin “Rīgss atbrīvošanu” no nacistiem.



Pieminekļi vēl atrodas, iespējams WW2 Latvijas vēstures lielākā izdomājuma - kaujas par Rīgu - svinēšanai: pic.twitter.com/3OWUWyoUHo — Polittehnologs Mudiņš (@polittehnologs) October 13, 2022

Как сообщалось, сегодня, 1 октября, стало известно, что другая представительницуа РСЛ - Татьяна Жданок может лишиться возможности вновь избираться в Европарламент после одобрения Сеймом Латвии во втором чтении поправок к закону о выборах в ЕП.

Закон предусматривает, что кандидатом в Европарламент не может быть лицо, состоявшее в коммунистической партии Советского Союза (коммунистической партии Латвии) после 13 января 1991 года.

Соответствующее предложение внес депутат Александр Кирштейнс (Национальное объединение). Парламенту еще предстоит принять поправки в окончательном чтении.

Ранее Верховный суд постановил, что Жданок была членом коммунистической партии после 13 января 1991 года.

На последних выборах в Сейм "Русский союз Латвии" получил 3,65% голосов. Это самый высокий показатель партии с 2011 года.