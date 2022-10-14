"Как мясо - в штурмовую группу". Истории челябинцев, погибших сразу после мобилизации

На присланной Би-би-си фотографии крайний справа - южноуралец Тимур Ахметшин (затем погибший), а в середине - Дмитрий Меньшенин (впоследствии раненый) Фото: BBC

На уточняющий вопрос, видел ли он сам тело погибшего, военнослужащий рассказывает: "Я пошел в ту сторону. Думаю, надо по своим узнать, кто где находится. Иду, пацаны тащат на носилках. Меня хоть и контузило, все равно я не *** (идиот), узнал. Так все чистенько было, ни крови, ничего не было. Куда, как прилетело. Может, в окоп. Или с сердцем что. У людей сердца отказывали. И от волны могло *** (убить)".

Из Новой Каховки в Херсонской области всех российских раненых оперативно перевезли вертолетами в Севастополь. Среди них были Дмитрий Меньшенин, Рауль Ишмуратов, Максим Молчанов и Денис Амосов. По словам друзей военных, их обещают перевезти оттуда в Новороссийск.

Погибших должны привезти в Челябинск в ближайшие дни. "Тела погибших привезут завтра или послезавтра. Ждем звонка военкома", - сказала Би-би-си подруга одного из них.

"Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования", - заявили 13 октября в пресс-службе правительства Челябинской области. Там пообещали, что родным и близким погибших окажут всю необходимую помощь, а родственникам в ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам перечислят по 1 миллиону рублей.

После начала мобилизации российские власти неоднократно заявляли, что призываться на войну с Украиной будут лишь люди с боевым опытом, после мобилизации они будут проходить подготовку и слаживание, так что на фронте мобилизованные должны были оказаться лишь через месяц-два после начала мобилизационной кампании. Но на практике мобилизованные уже через несколько дней после призыва оказывались на передовой и там гибли.

Мы собираем свидетельства мобилизованных россиян, а также их родных и близких. Нас интересует личный опыт граждан, попавших под мобилизацию, а также то, как это переживают их семьи и друзья.