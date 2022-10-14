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В Беларуси введен режим "контртеррористической операции"

rus.tvnet.lv
В Беларуси введен режим "контртеррористической операции"
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/AP/Scanpix

В Беларуси введен режим "контртеррористической операции", обосновав это "угрозами со стороны соседних стран", в интервью российскому изданию сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Мы видим, как со стороны Украины говорят: "Мы белые и пушистые, мы ничего не планируем на границе с Беларусью". Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта", - сказал Макей.

По его словам, решение было принято после совещания президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных, сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", -добавил он.

Министр добавил, что это необходимо для защиты граждан государства. Он также сказал, что причиной принятия такого решения является "данные о планах некоторых стран".

"Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", - заявил он.

В понедельник российский Лукашенко заявил, что достигнуто соглашение о размещении региональной группировки России и Беларуси, но не объяснил, куда направляются эти солдаты.

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