ГЛАВНОЕ ЗА 14 ОКТЯБРЯ ⟩ Болезнь Путина, ЛГБТ пропаганда в школах и находки на месте памятника

Только четыре государства проголосовали против наказания России за осуществленную ею аннексию украинских регионов. Представитель Украины в Объединенной организации Объединенных Наций (ООН) использовал бинокль, чтобы в списке из 183 стран увидеть четырех союзника России, сообщает Insider.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение провести в стране мобилизацию в закрытой форме для доукомплектации боевых частей, сообщает белорусский портал "Наша Нива", ссылаясь на анонимные источники.

Бельгийский кассационный суд изменил приговор эстонскому чиновнику Еврокомиссии, осужденному за изнасилование, и заменил фактическое лишение свободы, к которому он был приговорен, условным сроком, об этом пишет Rus.Postimees.

Компания SpaceX, которой управляет Илон Маск, заявила министерству обороны США, что затраты на финансирование спутниковой сети Starlink для Украины стали слишком большими. Компания попросила Пентагон взять расходы на себя. Об этом сообщает CNN.

В пятнику, 14 октября, президент Владимир Путин выступая на пресс-конференции в Астане сделал несколько важных заявлений.

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Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис на своей странице в Facebook поделился фотографией с украинскими бойцами и рекомендовал в школах Латвии вместо русского преподавать украинский язык.

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